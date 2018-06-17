Nagatomo transferi inşallah biter

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, Bodrum Galatasaray Derneği'nin düzenlediği toplantıda konuştu. Cengiz, Japon futbolcu Nagatomo ile ilgili sorulan soruya "Müjde veremem ama inşallah Yuto Nagatomo transferi biter diyorum" dedi. Başkan Cengiz daha önce yaptığı açıklamada Nagatomo için Inter'e teklif yapıldığını açıklamıştı.
Etiketler: Bodrum , transfer , mustafa cengiz , Galatasaray , Nagatomo
- 17 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.