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i inşallah biter

Nagatomo transferi inşallah biter
G.Saray Başkanı , Derneği'nin düzenlediği toplantıda konuştu. Cengiz, Japon futbolcu Nagatomo ile ilgili sorulan soruya "Müjde veremem ama inşallah Yuto Nagatomo i biter diyorum" dedi. Başkan Cengiz daha önce yaptığı açıklamada için Inter'e teklif yapıldığını açıklamıştı.
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