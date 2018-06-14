Haydi başlıyoRUS

Büyük gün geldi çattı... En önemli futbol organizasyonu olan Dünya Kupası, Rusya'nın ev sahipliğinde bugün start alacak. Büyük heyecan saat 18.00'de Rusya ile Suudi Arabistan arasında Moskova'da oynanacak maçla başlayacak. 15 Temmuz'da sona erecek olan bu büyük organizasyonu tüm dünyada 4 milyara yakın insan takip edecek. 8 grupta 32 takımın mücadele edeceği 2018 Dünya Kupası'nda yeşil sahaların en önemli yıldızları sahneye çıkacak.



11 ŞEHİRDE 64 MAÇ OYNANACAK

Toplam 11 kentte düzenlenecek turnuvada futbolseverler 64 maçın heyecanını yaşanacak. Otoriteler Brezilya, Fransa, Almanya ve İspanya'yı en büyük favoriler olarak görüyor. Arjantin, Belçika ve Portekiz de diğer iddialı takımlar. Messi, Ronaldo, Neymar, Mbappe, Sergio Ramos ve Mesut Özil gibi süper yıldızlar, en büyük kupayı kaldırmak için ter dökecek.

25 YIL SONRA İLK KEZ!

Rusya ve Suudi Arabistan 25 yıl sonra bir maçta karşı karşıya gelecek. İki ülke arasında 1993'te yapılan özel maçı Suudi Arabistan 4-2 kazanmayı başarmıştı.