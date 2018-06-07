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'ı kaybettik

Birçok takımı çalıştıran çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede etti

Ümit Kayıhanı kaybettik
İzmir'in Türk futboluna kazandırdığı ünlü teknik direktörlerden , hayatını kaybetti. İki hafta önce zatürre başlangıcı teşhisiyle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ve bir haftadır çoklu organ yetmezliği olan Ümit Kayıhan; Altay, Karşıyaka, , Antalyaspor, , , Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Göztepe, , Malatyaspor, Kocaelispor ve Ç. Rizespor'u çalıştırmıştı.
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  • 07 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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