İzmir'in Türk futboluna kazandırdığı ünlü teknik direktörlerden Ümit Kayıhan, hayatını kaybetti. İki hafta önce zatürre başlangıcı teşhisiyle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ve bir haftadır çoklu organ yetmezliği olan Ümit Kayıhan; Altay, Karşıyaka, Denizli, Antalyaspor, Adana, Diyarbakır, Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Göztepe, Bursa, Malatyaspor, Kocaelispor ve Ç. Rizespor'u çalıştırmıştı.
Ümit Kayıhan'ı kaybettik
Birçok takımı çalıştıran Ümit Kayıhan çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti
Etiketler: Ümit Kayıhan , Bursa , Diyarbakır , Denizli , İzmir , Adana , vefat
- 07 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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