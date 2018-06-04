Trabzon Eren için takas önerdi Cimbom Nakit dedi

YENİ sezon için transfer çalışmaları sürerken Trabzonspor yönetiminin, Eren Derdiyok için Galatasaray'a takas önerisinde bulunduğu öğrenildi.
2 MİLYON İSTEDİLER
Galatasaray yönetimi Eren'in transferine sıcak baksa da bu transferin takas değil, parayla yapılmasını istedi. Sarı-Kırmızılı yönetimin, Eren'in bonservisi için 2 milyon Euro civarında para isterken, Trabzonspor'un Kucka'yı önerdiği belirtiliyor.
2 MİLYON İSTEDİLER
Galatasaray yönetimi Eren'in transferine sıcak baksa da bu transferin takas değil, parayla yapılmasını istedi. Sarı-Kırmızılı yönetimin, Eren'in bonservisi için 2 milyon Euro civarında para isterken, Trabzonspor'un Kucka'yı önerdiği belirtiliyor.
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