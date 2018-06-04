DÜN sadece Fenerbahçe değil, Türk futbolu tarihi günlerinden birisini yaşadı... Tam 21 bin 350 üyenin oy kullandığı Fenerbahçe Genel Kurulu'nda Ali Koç başkanlığa seçildi... Böylece Sarı-Lacivertli kulüpte tam 20 yıldır devam eden Aziz Yıldırım dönemi de sona erdi. Dün sabahın ilk saatleri ile birlikte Ülker Stadı'na akın eden taraftarlar oy kullanabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Saat 17.00'de stat kapılarının kapanmasının ardından 17.30 sularında sandıklar açılmaya başladı. Ali Koç'u temsil eden beyaz oy pusulaları, Aziz Yıldırım'ı temsil eden sarı pusulalara ilk dakikadan itibaren üstünlük kurdu. Oy sayma işleminin tamamlanmasının ardından Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Fenerbahçe'nin yeni başkanının Ali Koç olduğunu açıkladı. Ali Koç 20 bin 736 geçerli oyun 16 bin 92'sini alırken, Aziz Yıldırım 4 bin 644'te kaldı. Resmi sonuçların belli olması sonrasında Ali Koç ve taraftarlar çok büyük bir sevinç gösterisi yaşadı. Koç, 111 yıllık kulüp tarihine 37. başkan olarak adını yazdırdı.
Fenerbahçe’de yeni dönem
20 bin 736 geçerli oyun 16 bin 92’sini oy alan Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü’nün yeni başkanı oldu... Aziz Yıldırım ise 4 bin 644 oyda kaldı
Etiketler: Ali Koç , Aziz Yıldırım , Fenerbahçe , divan kurulu , Vefa Küçük , dün
- 04 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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