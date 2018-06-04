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20 yılda Yıldırım gibi geçti

Futbolda 13 kupa kazanan Yıldırım, kulübe basketbolda Euroleague, voleybolda ise Dünya Şampiyonluğu yaşattı

20 yılda Yıldırım gibi geçti
Fenerbahçe'de devri sona erdi... 15 Şubat 1998'de 'ü 1 oy farkla geçerek Başkanı seçilen Aziz Yıldırım, görevde kaldığı 20 sene içerisinde kulübe birçok alanda önemli başarılar yaşattı ve adını tarihe yazdırmayı başardı. Yıldırım, 20 yılda futbolda 13 kez kupa kazanmayı başardı.

SÜPER LİG'DE 6 ŞAMPİYONLUK
AZİZ Yıldırım Başkanlığı'ndaki Fenerbahçe, Süper Lig'de sezonu 6 kez şampiyon tamamladı. Sarı- Lacivertliler, Yıldırım yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, Avrupa Ligi'nde ise yarı final oynadı.

BASKETBOLDA TARİHİ BAŞARI
Fenerbahçe, Yıldırım'la birlikte basketbolda 2017 yılında THY Euroleague'de şampiyon oldu. Kanarya 2016 ve 2018'de ise Euroleague'de final oynadı. F.Bahçe ligde ise Yıldırım'la 7 kez lig şampiyonu oldu.

VOLEYBOLDA DÜNYA ŞAMPİYONU
Amatör branşlara büyük önem veren Aziz Yıldırım'ın döneminde F.Bahçe Takımı, 2010'da Dünya Şampiyonu, 2012'de ise Avrupa Şampiyonu oldu. Yıldırım, tüm branşlara damgasını vurdu.

BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ TESİSLER KAZANDIRDI
AZİZ Yıldırım, başkanlığı süresince Fenerbahçe'ye çok önemli tesisler kazandırdı. Yıldırım döneminde Şükrü Saracoğlu Stadı yenilendi ve 52 bin kişi kapasiteli Türkiye'nin ilk modern stadı yapıldı. Ayrıca Samandıra'da futbol takımı için yeni bir tesis inşa edildi. Takımın yaz kampında yurt dışında geçirmemesi için de 'de Tesisleri yapıldı. Ataşehir'de basketbol takımın maçlarını oynadığı 15 bin kişilik bir salon hizmete sunuldu. Ayrıca F.Bahçe Üniversitesi kuruldu.

DÜNYA YILDIZLARI TRANSFER EDİLDİ
AZİZ Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığında Fenerbahçe'ye birçok yıldız isim geldi. Yıldırım'ın dönemide Alex de Souza, Ariel Ortega, Roberto Carlos, Nicolas Anelka, , Van Hooijdonk ve Elvir Balic gibi dünya yıldızları Sarı-Lacivertli formayı tertletti.
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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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