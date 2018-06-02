Tarihi kongre bugün başlıyor

Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu bugün başlıyor. Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek tarihi kongrede mevcut başkan Aziz Yıldırım ile eski yöneticilerden Ali Koç, başkanlık için yarışacak. Toplamda iki gün sürecek olağan genel kurulda, başkanı seçmek için oy verme işlemi yarın gerçekleştirilecek.
ADAYLAR KONUŞACAK
Kongrenin ilk gününde bugün yönetim ve denetim kurulu raporları okunacak. Ardından iki başkan adayı seçim öncesi son konuşmalarını yapacak. İlk gün üyeler de konuşma yapabilecek. Başkan, yönetim kurulu ve diğer kurulların belli olacağı 3 Haziran Pazar günü ise üyeler oy kullanacak. Oy verme işlemi 10.00-17.00 saatlerinde, 38 sandıkta gerçekleştirilecek. Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak.
REKOR KATILIM GERÇEKLEŞEBİLİR!
Kulüp tarihinde ilk kez statta düzenlenecek kongreye rekor katılım bekleniyor. Genel kurulda, aidatını yatıran 25 bin 650 üye oy kullanabilecek. Kongrede 20 binin üzerinde üyenin oy kullanması bekleniyor. Kulüp tarihindeki önceki katılım rekoru 2-3 Haziran 2013'te gerçekleşen kongrede kırılmıştı. Aziz Yıldırım'ın Mehmet Ali Aydınlar'ı geçerek yeniden başkan olduğu kongrede 9 bin 380 oy kullanılmıştı.
ADAYLAR KONUŞACAK
Kongrenin ilk gününde bugün yönetim ve denetim kurulu raporları okunacak. Ardından iki başkan adayı seçim öncesi son konuşmalarını yapacak. İlk gün üyeler de konuşma yapabilecek. Başkan, yönetim kurulu ve diğer kurulların belli olacağı 3 Haziran Pazar günü ise üyeler oy kullanacak. Oy verme işlemi 10.00-17.00 saatlerinde, 38 sandıkta gerçekleştirilecek. Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak.
REKOR KATILIM GERÇEKLEŞEBİLİR!
Kulüp tarihinde ilk kez statta düzenlenecek kongreye rekor katılım bekleniyor. Genel kurulda, aidatını yatıran 25 bin 650 üye oy kullanabilecek. Kongrede 20 binin üzerinde üyenin oy kullanması bekleniyor. Kulüp tarihindeki önceki katılım rekoru 2-3 Haziran 2013'te gerçekleşen kongrede kırılmıştı. Aziz Yıldırım'ın Mehmet Ali Aydınlar'ı geçerek yeniden başkan olduğu kongrede 9 bin 380 oy kullanılmıştı.
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