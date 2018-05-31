İdman sonrası İsviçre’ye uçtular

A MİLLİ Futbol Takımımız, yarın Tunus ile İsviçre'de yapacağı maçın hazırlıklarına dün İstanbul'da yaptığı idmanla devam etti. Milliler, idman sonrası İsviçre'ye uçtu. Akşam saatlerinde İsviçre'ye ulaşan millier ardından konaklayacağı otele geçti.
KOCUK KADRODAN ÇIKARILDI
A MİLLİ Takım aday kadrosunda bulunan kaleci Okan Kocuk, ailevi sağlık problemleri sebebiyle Tunus ve Rusya maçı kadrosundan çıkartıldı. Kocuk, sezonu İstanbulspor'da tamamladı.
KOCUK KADRODAN ÇIKARILDI
A MİLLİ Takım aday kadrosunda bulunan kaleci Okan Kocuk, ailevi sağlık problemleri sebebiyle Tunus ve Rusya maçı kadrosundan çıkartıldı. Kocuk, sezonu İstanbulspor'da tamamladı.
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