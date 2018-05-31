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İdman sonrası ’ye uçtular

A Milli , ile oynayacağı özel maç için ’ye gitti

İdman sonrası İsviçre’ye uçtular
A MİLLİ , yarın ile 'de yapacağı maçın hazırlıklarına dün 'da yaptığı idmanla devam etti. Milliler, idman sonrası İsviçre'ye uçtu. Akşam saatlerinde İsviçre'ye ulaşan millier ardından konaklayacağı otele geçti.

​KOCUK KADRODAN ÇIKARILDI
A MİLLİ Takım aday kadrosunda bulunan kaleci Okan Kocuk, ailevi sağlık problemleri sebebiyle Tunus ve maçı kadrosundan çıkartıldı. Kocuk, sezonu İstanbulspor'da tamamladı.
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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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