Helal olsun 'Cenk'averler

A Milli Futbol Takımımız, İran ile İstanbul'da oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı. 6. dakikada Cenk Tosun, Cheshmi'den sıyrıldıktan sonra şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 2 dakika sonra Cenk'in pasında Yusuf Yazıcı mutlak golü kaçırdı. 17'de Yusuf bu kez kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı.
SERKAN'DAN KRİTİK KURTARIŞLAR
24'te İranlı Hajsafi kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kaldı. Ancak vuruşunu tecrübeli kaleci çıkardı. 26'da Jahanbakhsh'ın sert şutunu Serkan mükemmel çıkardı. 34'te Cengiz'in şutunu İran kalecisi kornere çeldi.
GOLÜN ASİSTİ YUSUF YAZICI'DAN
50'de Yusuf Yazıcı'nın asistinde Cenk Tosun düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0. 62'de Çağlar'ın geri pasında kaleci Serkan topu Azmoun'a kaptırdı. İranlı oyuncu golü yapmak isterken faul yaptı.
KAPANIŞ GOLÜ DEJAGAJ'DAN
90+1'de Ömer Bayram topu eliyle kale çizgisinden çıkardı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen İran Milli Takımı kaptanı Ashkan Dejagaj penaltıyı gole çevirdi.
İLK DAKİKADAN İTİBAREN OYUNUN İÇİNDEYDİK
Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İran maçından sonra açıklamalarda bulundu.
ÇOK İSTEDİLER
Luce, "Oyuncularım ilk dakikadan itibaren oyunun içindeydi. Çok istediler. Sonucunda da kazandık" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Önümüzdeki dönemde daha da iyi duruma geleceğimizi düşünüyorum. İyi yoldayız. Çok daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı.
SERKAN KIRINTILI İLK KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
A MİLLİ Futbol Takımımız'ın İran ile oynadığı hazırlık maçında Atiker Konyaspor forması giyen kaleci Serkan Kırıntılı, ilk kez milli formayı giydi.
2.5 YIL SONRA İSTANBUL'DA
Türkiye ile İran arasında 44 yıl sonra oynanan karşılaşmaya İranlı futbolseverler büyük ilgi gösterdi. Öte yandan Türkiye, 2.5 yıl sonra İstanbul'da bir maça çıktı.
SERKAN'DAN KRİTİK KURTARIŞLAR
24'te İranlı Hajsafi kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kaldı. Ancak vuruşunu tecrübeli kaleci çıkardı. 26'da Jahanbakhsh'ın sert şutunu Serkan mükemmel çıkardı. 34'te Cengiz'in şutunu İran kalecisi kornere çeldi.
GOLÜN ASİSTİ YUSUF YAZICI'DAN
50'de Yusuf Yazıcı'nın asistinde Cenk Tosun düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0. 62'de Çağlar'ın geri pasında kaleci Serkan topu Azmoun'a kaptırdı. İranlı oyuncu golü yapmak isterken faul yaptı.
KAPANIŞ GOLÜ DEJAGAJ'DAN
90+1'de Ömer Bayram topu eliyle kale çizgisinden çıkardı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen İran Milli Takımı kaptanı Ashkan Dejagaj penaltıyı gole çevirdi.
İLK DAKİKADAN İTİBAREN OYUNUN İÇİNDEYDİK
Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İran maçından sonra açıklamalarda bulundu.
ÇOK İSTEDİLER
Luce, "Oyuncularım ilk dakikadan itibaren oyunun içindeydi. Çok istediler. Sonucunda da kazandık" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Önümüzdeki dönemde daha da iyi duruma geleceğimizi düşünüyorum. İyi yoldayız. Çok daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı.
SERKAN KIRINTILI İLK KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
A MİLLİ Futbol Takımımız'ın İran ile oynadığı hazırlık maçında Atiker Konyaspor forması giyen kaleci Serkan Kırıntılı, ilk kez milli formayı giydi.
2.5 YIL SONRA İSTANBUL'DA
Türkiye ile İran arasında 44 yıl sonra oynanan karşılaşmaya İranlı futbolseverler büyük ilgi gösterdi. Öte yandan Türkiye, 2.5 yıl sonra İstanbul'da bir maça çıktı.
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