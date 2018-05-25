İstanbul’a yakışan final

UEFA'dan Türk futboluna dün sevindirici bir haber geldi. 2020 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'a verildi. Dev final Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dün UEFA yönetimi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının gündem başlıkları içinde olan 2020 Şampiyonlar Ligi finali de vardı.
ESTADİO LUZ İLE KAPIŞTI...
Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonunda oynanacak final maçı için iki aday vardı. Bunlardan biri İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı, diğeri ise Lizbon'daki Estadio da Luz'du. Kazanan Türkiye oldu.
2. KEZ DEV FİNAL OYNANACAK
Atatürk Olimpiyat Stadı, dev maçı organize etmek için seçildi. 76 bin kişilik Atatürk Olimpiyat Stadı 2005'te Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmış, Liverpool, Milan önünde 3-0 geriden gelip kupayı almıştı.
2020'DEN SONRA YIKILACAK...
TFF, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda UEFA'nın istediği bazı düzenlemeleri yapacak. Eğer Türkiye 2024 Avrupa Şampiyonası'nı da alırsa, 2020 finalinin ardından stat yıkılacak ve 100 bin kişilik kapalı stat yapılacak.
UEFA'NIN STAT İÇİN İSTEKLERİ VAR!
UEFA, Atatürk Olimpiyat Stadı için bazı düzenlemeler istedi. Bu istekler final tarihine kadar yapılacak. 2024 Avrupa Şampiyonası alınırsa, stat finalin ertesi günü yıkılacak ve 100 bin kişilik yeni stadın inşaatı başlayacak.
UEFA'NIN TÜRKİYE'YE OLAN İNANCININ GÖSTERGESİ
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, UEFA'nın kararının ardından yaptığı açıklamada, "2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahibi olarak duyurulmaktan çok memnunuz. Finalin ikinci kez bize verilmesi, UEFA'nın Türkiye'ye duyduğu güven ve inancın güçlü bir göstergesi" ifadesini kullandı.
ESTADİO LUZ İLE KAPIŞTI...
Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonunda oynanacak final maçı için iki aday vardı. Bunlardan biri İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı, diğeri ise Lizbon'daki Estadio da Luz'du. Kazanan Türkiye oldu.
2. KEZ DEV FİNAL OYNANACAK
Atatürk Olimpiyat Stadı, dev maçı organize etmek için seçildi. 76 bin kişilik Atatürk Olimpiyat Stadı 2005'te Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmış, Liverpool, Milan önünde 3-0 geriden gelip kupayı almıştı.
2020'DEN SONRA YIKILACAK...
TFF, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda UEFA'nın istediği bazı düzenlemeleri yapacak. Eğer Türkiye 2024 Avrupa Şampiyonası'nı da alırsa, 2020 finalinin ardından stat yıkılacak ve 100 bin kişilik kapalı stat yapılacak.
UEFA'NIN STAT İÇİN İSTEKLERİ VAR!
UEFA, Atatürk Olimpiyat Stadı için bazı düzenlemeler istedi. Bu istekler final tarihine kadar yapılacak. 2024 Avrupa Şampiyonası alınırsa, stat finalin ertesi günü yıkılacak ve 100 bin kişilik yeni stadın inşaatı başlayacak.
UEFA'NIN TÜRKİYE'YE OLAN İNANCININ GÖSTERGESİ
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, UEFA'nın kararının ardından yaptığı açıklamada, "2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahibi olarak duyurulmaktan çok memnunuz. Finalin ikinci kez bize verilmesi, UEFA'nın Türkiye'ye duyduğu güven ve inancın güçlü bir göstergesi" ifadesini kullandı.
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