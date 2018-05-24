Şilili yıldız Mauricio Isla, ülke basınına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Türkiye'ye ilk gittiğimde her şey yolundaydı. İstikrarsız bir sezon oldu. İlk gittiğimde çok oynadım, iyi maçlar çıkardım. Daha sonra bir sakatlık geçirdim. Sonra da motivasyon olarak düştüm" dedi. Isla, transferiyle ilgili konulara ise, "Henüz net birşey yok" yanıtını verdi.
Isla: Beni sakatlık yaktı
Isla, F.Bahçe kariyerine hızlı başladığını ancak sakatlık sonrası düşüşe geçtiğini söyledi...
Etiketler: Mauricio Isla , Türkiye , Fenerbahçe , transfer
- 24 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.