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Isla: Beni sakatlık yaktı

Isla, F.Bahçe kariyerine hızlı başladığını ancak sakatlık sonrası düşüşe geçtiğini söyledi...

Isla: Beni sakatlık yaktı
Şilili yıldız , ülke basınına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "'ye ilk gittiğimde her şey yolundaydı. İstikrarsız bir sezon oldu. İlk gittiğimde çok oynadım, iyi maçlar çıkardım. Daha sonra bir sakatlık geçirdim. Sonra da motivasyon olarak düştüm" dedi. Isla, iyle ilgili konulara ise, "Henüz net birşey yok" yanıtını verdi.
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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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