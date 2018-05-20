İşte burada kalmıştık

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim göreve gelmeden önce "Nerede kalmıştık" twiti atmış ve bu mesaj uzun süre gündem oluşturmuştu. Cimbom'un hocası dün yeni bir zafer daha kazandı. Terim, "Benim yedinci, camiamın yirmi birinci şampiyonluğu. Demek ki doğru bir tweet atmışız, burada kalmıştık" dedi.
TÜM TAKIMIN EMEĞİ VAR
Terim, "Şampiyonluk anamızın ak sütü gibi helaldir. G.Saraylılar'ın unutamayacağı bir şampiyonluk. Bu zaferin mimarı ben gözüksemde tüm takım çok çalıştı ve hak ettiği başarışı kazandı" diye konuştu.
YAŞAMAK CESURLARIN HAKKI
İyi insanların başına iyi şeylerin geldiğini belirten Terim, penaltıyı Gomis'in atmasında ısrar ettiğini belirterek, "Yaşamak cesurların hakkı" dedi.
TÜM TAKIMIN EMEĞİ VAR
Terim, "Şampiyonluk anamızın ak sütü gibi helaldir. G.Saraylılar'ın unutamayacağı bir şampiyonluk. Bu zaferin mimarı ben gözüksemde tüm takım çok çalıştı ve hak ettiği başarışı kazandı" diye konuştu.
YAŞAMAK CESURLARIN HAKKI
İyi insanların başına iyi şeylerin geldiğini belirten Terim, penaltıyı Gomis'in atmasında ısrar ettiğini belirterek, "Yaşamak cesurların hakkı" dedi.
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