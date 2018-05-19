Deneyimli teknik adam kendisinin UEFA Şampiyonlar Ligi logosu ile birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşarak Şampiyonlar Ligi'nin resmi sosyal medya hesabını etiketledi ve İngilizce olarak, "Tık tık. Kim geri döndü tahmin et" notunu düştü.
Terim'in bu paylaşımı dakikalar içerisinde binlerce kez paylaşıldı.
Terim'den 'Şampiyonlar Ligi' mesajı
Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.
Deneyimli teknik adam kendisinin UEFA Şampiyonlar Ligi logosu ile birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşarak Şampiyonlar Ligi'nin resmi sosyal medya hesabını etiketledi ve İngilizce olarak, "Tık tık. Kim geri döndü tahmin et" notunu düştü.
Etiketler: Sosyal medya , Fatih Terim , UEFA
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