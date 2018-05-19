;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Erdoğan'dan Galatasaray'a şampiyonluk tebriği
  2. Şampiyona özel tişört

Terim'den 'Şampiyonlar Ligi' mesajı

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da teknik direktör , hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Şampiyonluk sonrası Terimden olay tweet

Deneyimli teknik adam kendisinin Şampiyonlar Ligi logosu ile birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşarak Şampiyonlar Ligi'nin resmi hesabını etiketledi ve İngilizce olarak, "Tık tık. Kim geri döndü tahmin et" notunu düştü.
Terim'in bu paylaşımı dakikalar içerisinde binlerce kez paylaşıldı.

Etiketler: , ,
  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi 22:17
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ