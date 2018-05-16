Yurttan ve dünyadan spor gündemi

Kayseri'de Sumudica dönemi sona erdi
SÜPER Lig ekiplerinden Kayserispor'da teknik direktör Marius Sumudica ile yollar ayrıldı. Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezonun ikinci yarısında takımın istenilen performansa ulaşamaması nedeniyle Sumudica ile yolların karşılıklı olarak ayrılmasına karar verilmiştir" denildi. Kayseri bu sezon Rumen hoca ile 44 puan topladı.
Kasımpaşa, Trezeguet'le 2 yıllık sözleşme yaptı
Kasımpaşa Kulübü, Belçika'nın Anderlecht takımından opsiyonlu kiraladığı Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın (Trezeguet), bonservisini satın aldı. Başkan vekili Hasan Hilmi Öksüz, 23 yaşındaki Mısırlı starın 2 milyon Euro olan opsiyon hakkını kullandıklarını belirterek, Trezeguet ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını ifade etti.
3. Lig'de finale çıkan takımlar belli oldu
TFF 3. Lig'de 3 grupta dün oynanan play-off yarı final maçları sonrası adını finale yazdıran takımlar belli oldu. Karşılaşmaların ardından 3 gruptaki playoff final eşleşmeleri şöyle oldu:1. Grup: Düzcespor-Bayrampaşa 2. Grup: Ankara Demirspor-Diyarbekirspor, 3. Grup: Kızılcabölükspor-Tarsus İdmanyurdu. 3. Lig play-off final maçlarının tarihi ve saati daha sonra açıklanacak.
UEFA Avrupa Ligi Kupası bugün sahibini buluyor
UEFA Avrupa Ligi kupası, bugün oynanacak final maçıyla sahibini bulacak. Finalde Fransa'nın Olympique Marsilya ile İspanya'nın Atletico Madrid takımları, TSİ 21.45'te Fransa'nın Lyon kentiyle aynı adı taşıyan statta kupayı müzelerine götürebilmek için mücadele edecek. Karşılaşmayı Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek.
Yakın Doğu-F.Bahçe karşı karşıya geliyor
Türkiye Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Finali'nde Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe 2. kez karşı karşıya geliyor. Yakın Doğu'nun evsahipliğindeki mücadele saat 18.00'de başlıyor. İlk maçta rakibini deplasmanda 83-76 yenen Sarı-Lacivertli takım seride 1-0 önde bulunuyor. 2 ekip arasındaki 3. maç 19 Mayıs'ta oynanacak.
SÜPER Lig ekiplerinden Kayserispor'da teknik direktör Marius Sumudica ile yollar ayrıldı. Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezonun ikinci yarısında takımın istenilen performansa ulaşamaması nedeniyle Sumudica ile yolların karşılıklı olarak ayrılmasına karar verilmiştir" denildi. Kayseri bu sezon Rumen hoca ile 44 puan topladı.
Kasımpaşa, Trezeguet'le 2 yıllık sözleşme yaptı
Kasımpaşa Kulübü, Belçika'nın Anderlecht takımından opsiyonlu kiraladığı Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın (Trezeguet), bonservisini satın aldı. Başkan vekili Hasan Hilmi Öksüz, 23 yaşındaki Mısırlı starın 2 milyon Euro olan opsiyon hakkını kullandıklarını belirterek, Trezeguet ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını ifade etti.
3. Lig'de finale çıkan takımlar belli oldu
TFF 3. Lig'de 3 grupta dün oynanan play-off yarı final maçları sonrası adını finale yazdıran takımlar belli oldu. Karşılaşmaların ardından 3 gruptaki playoff final eşleşmeleri şöyle oldu:1. Grup: Düzcespor-Bayrampaşa 2. Grup: Ankara Demirspor-Diyarbekirspor, 3. Grup: Kızılcabölükspor-Tarsus İdmanyurdu. 3. Lig play-off final maçlarının tarihi ve saati daha sonra açıklanacak.
UEFA Avrupa Ligi Kupası bugün sahibini buluyor
UEFA Avrupa Ligi kupası, bugün oynanacak final maçıyla sahibini bulacak. Finalde Fransa'nın Olympique Marsilya ile İspanya'nın Atletico Madrid takımları, TSİ 21.45'te Fransa'nın Lyon kentiyle aynı adı taşıyan statta kupayı müzelerine götürebilmek için mücadele edecek. Karşılaşmayı Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek.
Yakın Doğu-F.Bahçe karşı karşıya geliyor
Türkiye Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Finali'nde Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe 2. kez karşı karşıya geliyor. Yakın Doğu'nun evsahipliğindeki mücadele saat 18.00'de başlıyor. İlk maçta rakibini deplasmanda 83-76 yenen Sarı-Lacivertli takım seride 1-0 önde bulunuyor. 2 ekip arasındaki 3. maç 19 Mayıs'ta oynanacak.
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