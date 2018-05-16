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Şampiyonluğa çifte düğün

55 bin taraftar maçını Stadı’nda dev ekrandan izleyecek. Takım ’den ’ya geçecek... Pazar ise kupa töreninde coşku tavan yapacak

Şampiyonluğa çifte düğün
Tarihindeki 21. şampiyonluğa 1 puan uzakta olan Galatasaray bir yandan 'konsantrasyon' moasıyla final maçına hazırlanırken, bir yandan da kutlama hazırlıkları yapıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, TT Stadı'na dev ekran koymak için valilik ve emniyet yetkilileri ile görüşme yaptı.

AKIN AKIN TT STADI'NA
Eğer onay çıkarsa stat içine dev ekran kurulacak. 55 bin taraftar burada Göztepe maçını seyredecek. Eğer Galatasaray şampiyon olursa TT Stadı'nda müthiş bir coşku yaşanacak.

HAVAİ FİŞEK VE LAZER ŞOV!
G.Saray kafilesi ise İzmir'den Florya'ya geçecek ve takım burada taraftarlarla buluşacak. Kutlamalar pazar günü de devam edecek. TT Stadı'ndaki kupa töreninde lazer ve gösterileri yapılacak.
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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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