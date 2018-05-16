Demirören gürledi... TFF Başkanı; Cenk Tosun, İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi hakkında sert açıklamalar yapan Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı için bir bildiri yayınladı. Demirören bu bildiride, "DFB başkanının sayın Cumhurbaşkanımız hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu karalayıcı açıklamaları üzüntüyle okudum. Bu düşünceler hiçbir şekilde kabul edilemez. Üçü de Türk asıllı Almanya doğumlu olan futbolcular olan Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun'la görüşmesi son derece olağan bir durumdur. Bir ülkenin devlet başkanı tarafından görüşmeye davet edilen futbolcuların bu çağrıya icabet etmesi normaldir. DFB Başkanı futbola siyaset bulaştırıyor"dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de Türk futbolcular Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun ile bir araya gelmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de Türk futbolcular Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun ile bir araya gelmişti.
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