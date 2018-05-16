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'den büyük tepki

, Erdoğan’la bir araya geldikleri için eleştirilen İlaky, Mesut ve Cenk’e sahip çıkarak, “ Başkanı a siyaset bulaştırıyo”r dedi

Demirörenden büyük tepki
Demirören gürledi... TFF Başkanı; Cenk Tosun, İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi hakkında sert açıklamalar yapan Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı için bir bildiri yayınladı. Demirören bu bildiride, " başkanının sayın mız hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu karalayıcı açıklamaları üzüntüyle okudum. Bu düşünceler hiçbir şekilde kabul edilemez. Üçü de Türk asıllı doğumlu olan cular olan Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun'la görüşmesi son derece olağan bir durumdur. Bir ülkenin devlet başkanı tarafından görüşmeye davet edilen futbolcuların bu çağrıya icabet etmesi normaldir. DFB Başkanı futbola siyaset bulaştırıyor"dedi.



Cumhurbaşkanı , 'de Türk futbolcular , ve ile bir araya gelmişti.
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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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