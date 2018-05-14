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Yol Durumu
  1. Kumitede şampiyon olduk
  2. İlk operasyon defansa

Önce Avrupa sonra başkanlık

’in, “İleride Allah nasip eder başka bir pozisyona geçersem, teknik adam istikrarını sağlayacağım” demesi, başkanlık sinyali olarak yorumlandı. Tecrübeli hoca Avrupa’da yeniden ses getiren bir takım oluşturduktan sonra başkan olmayı hedefliyor...

Önce Avrupa sonra başkanlık
Şampiyonluğa sadece 1 puan uzaklıkta olan Galatasaray'da büyük bir coşku yaşanıyor... Bu tablonun kuşkusuz en büyük mirarı olan teknik direktör Fatih Terim, Malatyaspor maçının ardından çok çarpıcı bir ifade kullandı. Arsene Wenger'in 22 yıldır Arsenal'de görev yaptığını söyleyen tecrübeli hoca, "Eğer ben bir gün bu görevi bırakır, Allah nasip eder başka bir pozisyona geçersem, bu teknik adam istikrarını getireceğim" diye konuştu.

SÖZLERİ BÜYÜK HEYECAN YARATTI
Terim'in 'başka bir pozisyon' tabiriyle, başkanlığı işaret ettiği belirtiliyor. İlk kez kulübün en tepesi için mesaj veren başarılı teknik adamın sözleri büyük heyecan yarattı. Fakat Terim ilk olarak Avrupa'da yeniden ses getiren, Türkiye'de tüm kupalara ambargo koyan bir takım oluşturmak istiyor. Ardından sıra başkanlık koltuğuna gelecek.

3-4 YIL SONRA DÜĞMEYE BASACAK
Futbolcu ve teknik adam olarak efsaneştiği Galatasaray'da başkanlık koltuğuna da oturmayı hedefleyen Fatih Terim'in bu planını ne zaman hayata geçireceği ise merak konusu... İmparator'un 3-4 yıl daha kulübede oturduktan sonra en büyük hayalini gerçekleştirmek için düğmeye basacağı iddia ediliyor.
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  • 14 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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