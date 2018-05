Önce Avrupa sonra başkanlık

Şampiyonluğa sadece 1 puan uzaklıkta olan Galatasaray'da büyük bir coşku yaşanıyor... Bu tablonun kuşkusuz en büyük mirarı olan teknik direktör Fatih Terim, Malatyaspor maçının ardından çok çarpıcı bir ifade kullandı. Arsene Wenger'in 22 yıldır Arsenal'de görev yaptığını söyleyen tecrübeli hoca, "Eğer ben bir gün bu görevi bırakır, Allah nasip eder başka bir pozisyona geçersem, bu teknik adam istikrarını getireceğim" diye konuştu.



SÖZLERİ BÜYÜK HEYECAN YARATTI

Terim'in 'başka bir pozisyon' tabiriyle, başkanlığı işaret ettiği belirtiliyor. İlk kez kulübün en tepesi için mesaj veren başarılı teknik adamın sözleri büyük heyecan yarattı. Fakat Terim ilk olarak Avrupa'da yeniden ses getiren, Türkiye'de tüm kupalara ambargo koyan bir takım oluşturmak istiyor. Ardından sıra başkanlık koltuğuna gelecek.



3-4 YIL SONRA DÜĞMEYE BASACAK

Futbolcu ve teknik adam olarak efsaneştiği Galatasaray'da başkanlık koltuğuna da oturmayı hedefleyen Fatih Terim'in bu planını ne zaman hayata geçireceği ise merak konusu... İmparator'un 3-4 yıl daha kulübede oturduktan sonra en büyük hayalini gerçekleştirmek için düğmeye basacağı iddia ediliyor.