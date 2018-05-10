Bu kez çok farklı olacak

F.Bahçe'nin hocası Aykut Kocaman, Akhisarspor finali öncesi açıklamalarda bulundu. Kocaman, "Süper Lig'de şampiyonluk kaçarsa bu Akhisar maçlarından dolayı. Çünkü bizi 2 kere yendiler. Amacımız kupada finale kalmaktı. Bunu başardık. Meşru sınırlar içinde kupayı kazanmak için herşeyi deneyeceğiz" dedi.
BURAYA HAK EDEREK GELDİK
Kocaman, "Olaylı maçın ardından Beşiktaş'ı sahamızda beklemek hoş değildi. Fazlasıyla hak ederek geldik finale. Hak ettiğimiz finali kazanarak kupayı almak istiyoruz. İyi çalıştık" diye konuştu.
BU KEZ ÇOK FARKLI OLACAK
Tecrübeli çalıştırıcı, "Oyunun iki yönünü de güçlü oynamaya başladık. Akhisar'a saygı duyuyoruz. Oynadığımız iki Akhisarspor maçından farklı bir görüntü ortaya koyacağımızı düşünüyorum" dedi.
KALAN 3 MAÇI DA ALACAĞIZ
Aykut hoca ile birlikte basın toplantısına katılan Volkan Demirel, "Öncelikle Akhisar'ı yenerek kupayı müzemize taşımak istiyoruz. Kalan 2 lig maçı da kazanıp sezonu tamamlayacağız" şeklinde konuştu.
BURAYA HAK EDEREK GELDİK
Kocaman, "Olaylı maçın ardından Beşiktaş'ı sahamızda beklemek hoş değildi. Fazlasıyla hak ederek geldik finale. Hak ettiğimiz finali kazanarak kupayı almak istiyoruz. İyi çalıştık" diye konuştu.
BU KEZ ÇOK FARKLI OLACAK
Tecrübeli çalıştırıcı, "Oyunun iki yönünü de güçlü oynamaya başladık. Akhisar'a saygı duyuyoruz. Oynadığımız iki Akhisarspor maçından farklı bir görüntü ortaya koyacağımızı düşünüyorum" dedi.
KALAN 3 MAÇI DA ALACAĞIZ
Aykut hoca ile birlikte basın toplantısına katılan Volkan Demirel, "Öncelikle Akhisar'ı yenerek kupayı müzemize taşımak istiyoruz. Kalan 2 lig maçı da kazanıp sezonu tamamlayacağız" şeklinde konuştu.
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