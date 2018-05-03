;
Yol Durumu
  1. 3’te 3’le bitiririz

Yakın Doğu yarı final serisinde öne geçti

Yakın Doğu yarı final serisinde öne geçti

yarı final serisi ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi, sahasında Çukurova Basketbol'u 78-76 yenerek seride 1-0 öne geçti. Eşleşmede, 2. maç 5 Mayıs'ta İstanbul'da yine oynanacak. Yarı finalde bugün ise saat 19.00'da Hatay BŞB, F.Bahçe'yi konuk edecek.

Etiketler:
  • 03 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ