Yakın Doğu yarı final serisinde öne geçti

Kadınlar Basketbol Ligi yarı final serisi ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi, sahasında Çukurova Basketbol'u 78-76 yenerek seride 1-0 öne geçti. Eşleşmede, 2. maç 5 Mayıs'ta İstanbul'da yine oynanacak. Yarı finalde bugün ise saat 19.00'da Hatay BŞB, F.Bahçe'yi konuk edecek.