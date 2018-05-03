Hedef 10. şampiyonluk

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan milli sporcumuz Rıza Kayaalp, hedefinin kariyerini sonlandırana kadar zirvede yer almak olduğunu söyledi. Kayaalp, "10 parmağımın 10'unu da doldurmak istiyorum. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kadar 5 dünya ve 10 Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak istiyorum." diye konuştu.
OLİMPİYAT MESAJI
Kırılması zor rekorlar elde etmek istediğini sözlerine ekleyen Rıza Kayaalp, "Asıl hedefim, Tokyo'da olimpiyat şampiyonu olmak." ifadelerini kullandı.
Rıza'nın ailesi önceki akşam oynanan final maçını heyecan içinde takip etti.
OLİMPİYAT MESAJI
Kırılması zor rekorlar elde etmek istediğini sözlerine ekleyen Rıza Kayaalp, "Asıl hedefim, Tokyo'da olimpiyat şampiyonu olmak." ifadelerini kullandı.
Rıza'nın ailesi önceki akşam oynanan final maçını heyecan içinde takip etti.
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