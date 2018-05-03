Gözler Kadıköy'de

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 19 Nisan tarihinde oynanan ve çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalan maçın devamı bugün saat 20.30'da kaldığı yerden oynanacak.
FENER SAHAYA ÇIKACAK
İki takım arasında Ülker Stadı'nda oynanan derbi çıkan saha olayları nedeniyle 57. dakikada skor 0-0'ken hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilmişti. TFF ise ardından derbi maçın kaldığı yerden seyircisiz oynanmasına karar vermişti. Bunun üzerine Beşiktaş kulübü sahaya çıkmama kararı aldığını kamuoyu ile paylaşmıştı. Bugün 20.30'da başlayacak maçta hakem Mete Kalkavan ve Fenerbahçe takımı sahada olacak. Beşiktaş maç saatinde sahada olmazsa Kalkavan karşılaşmayı tatil edecek. TFF ise bu durumda Beşiktaş'ı 3-0 hükmen yenik sayacak. Bu şartlarda Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselecek olan Fenerbahçe, 9 Mayıs'ta Diyarbakır'da oynanacak olan finalde Akhisarspor'un rakibi olacak.
TAHKİM KURULU'NDAN BEŞİKTAŞ'A RET
Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın kupa yarı finalinde F.Bahçe ile yapılan ve olaylar nedeniyle tatil edilen, sonrasında TFF'nin verdiği derbinin kaldığı yerden oynanması kararına yaptığı itirazı reddetti.
FENER SAHAYA ÇIKACAK
İki takım arasında Ülker Stadı'nda oynanan derbi çıkan saha olayları nedeniyle 57. dakikada skor 0-0'ken hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilmişti. TFF ise ardından derbi maçın kaldığı yerden seyircisiz oynanmasına karar vermişti. Bunun üzerine Beşiktaş kulübü sahaya çıkmama kararı aldığını kamuoyu ile paylaşmıştı. Bugün 20.30'da başlayacak maçta hakem Mete Kalkavan ve Fenerbahçe takımı sahada olacak. Beşiktaş maç saatinde sahada olmazsa Kalkavan karşılaşmayı tatil edecek. TFF ise bu durumda Beşiktaş'ı 3-0 hükmen yenik sayacak. Bu şartlarda Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselecek olan Fenerbahçe, 9 Mayıs'ta Diyarbakır'da oynanacak olan finalde Akhisarspor'un rakibi olacak.
TAHKİM KURULU'NDAN BEŞİKTAŞ'A RET
Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın kupa yarı finalinde F.Bahçe ile yapılan ve olaylar nedeniyle tatil edilen, sonrasında TFF'nin verdiği derbinin kaldığı yerden oynanması kararına yaptığı itirazı reddetti.
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