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Avrupa'yı karıştıran hata

Bayern cephesi isyan bayrağını açarken, ’ya yakın Deportivo gazetesi, “Real’in en iyisi ’dı” dedi

Avrupayı karıştıran hata
Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile 2-2 berabere kalan Real Madrid finale yükselirken, müthiş maça bir Türk damga vurdu. Karşılaşmayı yöneten Cüneyt Çakır ilk yarıda Bayern'in net bir sını vermedi. Yardımcı hakem Tarık Ongun ve çizgi hakemi Barış Şimşek de Marcelo'nun elle oynamasını göremedi.

MARCELO: PENALTIYDI, GÖRMEDİLER
MAÇIN ardından Bayern cephesinde isyan vardı. CEO Rummenigge, "Çakır'ın 33 maçının 11'i Real maçı. Böyle bir şey olmaz" dedi. Pozisyonun kahramanı Marcelo da "Penaltıydı ama hakem görmedi" ifadesini kullandı. 'ya yakın olan El Mundo Deportivo gazetesi, "Real'in en iyisi 'dı" yorumunu yaptı.



6 GÖZ, 1 DE EL HAKEMLER BUNU NASIL GÖRMEDİ!
Alman basını, Bayern Münih'ih Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği Real Madrid maçına geniş yer verdi... Ülkenin en önemli yayın organlarından Bild, geceye damga vuran penaltı pozisyonunun resmini kullandı ve "6 göz, 1 de el. Hakemler bunu nasıl görmedi!" ifadesini kullandı. Bild, yardımcı hakem ve çizgi hakeminin de büyük hatasının olduğunu yazdı.
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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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