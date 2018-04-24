Cumhurbaşkanımız haklı Dünyanın en büyük ülkesi olabiliriz

Beşiktaş G.Saray maçının startını verdi. Teknik heyet ve oyuncular 23 Nisan'ı çocuklarla birlikte kutladı. Etkinliğe futbolcuların çocuklarının yanı sıra sinema ve dizi oyuncuları da çocuklarıyla katıldı. Beşiktaş'ın yabancı oyuncuları kutlamaya kendi ülke bayraklarıyla katıldı. Şenol Güneş yaptığı konuşmada, "Atatürk'ün emanet bıraktığı bu ülkeyi iyi günlere getirmeliyiz" dedi. Takımda 8 ülkeden oyuncular olduğunu söyleyen Güneş, "Bu oyuncular ülkemizi tanıma fırsatı buldu. Bundan iyi tanıtım yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu çok iyi yapıyor. Futbolcu ve sanatçıları toplantıya çağırıyor. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi dünyanın en büyük ülkesi olabiliriz" dedi.
PEPE VE AİLESİ
Yıldız oyuncu Pepe 23 Nisan etkinliklerine eşi ve 2 kızıyla birlikte katıldı.
HERKES ÇOCUKLUĞUNA DÖNDÜ
Beşiktaş'ın dünkü idmanına çocukların yanı sıra sanat camiasından da ünlüler katıldı. Şenol Güneş burada, "Herkes çocukluğuna döndü" dedi.
PEPE VE AİLESİ
Yıldız oyuncu Pepe 23 Nisan etkinliklerine eşi ve 2 kızıyla birlikte katıldı.
HERKES ÇOCUKLUĞUNA DÖNDÜ
Beşiktaş'ın dünkü idmanına çocukların yanı sıra sanat camiasından da ünlüler katıldı. Şenol Güneş burada, "Herkes çocukluğuna döndü" dedi.
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