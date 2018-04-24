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haklı Dünyanın en büyük ülkesi olabiliriz

Teknik direktör , etkinliğinde çocuklarla buluştu. Önemli açıklamalar yaptı

Cumhurbaşkanımız haklı Dünyanın en büyük ülkesi olabiliriz
Beşiktaş G.Saray maçının startını verdi. Teknik heyet ve oyuncular 'ı çocuklarla birlikte kutladı. Etkinliğe futbolcuların çocuklarının yanı sıra sinema ve dizi oyuncuları da çocuklarıyla katıldı. 'ın yabancı oyuncuları kutlamaya kendi ülke bayraklarıyla katıldı. yaptığı konuşmada, "Atatürk'ün emanet bıraktığı bu ülkeyi iyi günlere getirmeliyiz" dedi. Takımda 8 ülkeden oyuncular olduğunu söyleyen Güneş, "Bu oyuncular ülkemizi tanıma fırsatı buldu. Bundan iyi tanıtım yoktur. Sayın bunu çok iyi yapıyor. Futbolcu ve sanatçıları toplantıya çağırıyor. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi dünyanın en büyük ülkesi olabiliriz" dedi.



PEPE VE AİLESİ
Yıldız oyuncu 23 Nisan etkinliklerine eşi ve 2 kızıyla birlikte katıldı.



HERKES ÇOCUKLUĞUNA DÖNDÜ
Beşiktaş'ın dünkü idmanına çocukların yanı sıra sanat camiasından da ünlüler katıldı. Şenol Güneş burada, " çocukluğuna döndü" dedi.

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