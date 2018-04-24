4-1 yana mesaj

Fener coştu bir kere!.. Son haftalarda müthiş bir form grafiği yakalayan Sarı-Lacivertliler ligde kalma savaşı veren Antalyaspor'u 4-1 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı. Kanarya böylece şampiyonluk iddiasını da sürdürdü. Maça hızlı başlayan Fenerbahçe 14. dakikada öne geçti. Aatif ceza sahasındaki topa çok sert vurdu: 1-0.
DOUKARA HATAYI AFFETMEDİ
20. dakikada Giuliano savunmanın arkasına sarkan Soldado'yu gördü. Kaleciyi çalımlayıp ceza sahasına giren İspanyol futbolcu farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 36. dakikada defansın büyük hatasını Doukara affetmedi: 2-1.
GİULİANO ZORU BAŞARDI!
44. dakikada Mehmet Topal'ın uzun pasında hareketlenen Dirar ceza sahasına girip savunma ve kaleciyi çalımlayıp Giuliano'yu gördü. Sambacı'nın müsait pozisyondaki vuruşu savunmaya çarptı.
PERDEYİ VALBUENA KAPATTI
63. dakikadada Fenerbahçe atağı çok hızlı gelişti. Sağdan ceza sahasına giren Dirar "al da at" dedi, Giuliano boş kaleye topu yuvarlayıp skoru 3-1 yaptı. 90'da sahne alan Valbuena gol perdesini kapattı: 4-1.
DOUKARA HATAYI AFFETMEDİ
20. dakikada Giuliano savunmanın arkasına sarkan Soldado'yu gördü. Kaleciyi çalımlayıp ceza sahasına giren İspanyol futbolcu farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 36. dakikada defansın büyük hatasını Doukara affetmedi: 2-1.
GİULİANO ZORU BAŞARDI!
44. dakikada Mehmet Topal'ın uzun pasında hareketlenen Dirar ceza sahasına girip savunma ve kaleciyi çalımlayıp Giuliano'yu gördü. Sambacı'nın müsait pozisyondaki vuruşu savunmaya çarptı.
PERDEYİ VALBUENA KAPATTI
63. dakikadada Fenerbahçe atağı çok hızlı gelişti. Sağdan ceza sahasına giren Dirar "al da at" dedi, Giuliano boş kaleye topu yuvarlayıp skoru 3-1 yaptı. 90'da sahne alan Valbuena gol perdesini kapattı: 4-1.
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