Bizi tutamazlar

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Medipol Başakşehir maçından sonra yaptığı açıklamada takım otobüsünde yabancı bir müzik dinlediklerini ve maçlara bu müzikle motive olduklarını söyledi. Herkesin merak ettiği şarkı ortaya çıktı. O şarkı, Macklemore'un Ray Dalton ile birlikte seslendirdiği Can't Hold Us'tı.
ADETA KENDİNDEN GEÇİYORLARMÜTHİŞ BİR MOTİVASYON ARACI
Motivasyon amaçlı eğlence Galatasaray'a puan olarak geri dönüyor. Bu şarkı otobüste çaldığından beri Sarı-Kırmızılılar, önemli bir puan kaybı yaşamadı. Özellikle de iç sahada rakiplerine sahayı dar etti.
TARAFTARLARDAN BÜYÜK ÖVGÜ
Takımı sadece fizik ve tatkik açıdan değil mental açıdan da üst seviyeye çıkaran Fatih Terim'e sosyal medyadan da büyük destek var. Sosyal medyadaki G.Saray taraftarı, "İşte gerçek İmparator" yorumları yaptı.
ADETA KENDİNDEN GEÇİYORLAR
'Bizi tutamaz' anlamına gelen şarkıyla beraber takım otobüsünde futbolcular ve teknik ekip kendinden geçiyor. Hatta, Fatih Terim ve yardımcılarının da maça giderken çalan müzikle birlikte camlara vurduğu biliniyor.
Motivasyon amaçlı eğlence Galatasaray'a puan olarak geri dönüyor. Bu şarkı otobüste çaldığından beri Sarı-Kırmızılılar, önemli bir puan kaybı yaşamadı. Özellikle de iç sahada rakiplerine sahayı dar etti.
TARAFTARLARDAN BÜYÜK ÖVGÜ
Takımı sadece fizik ve tatkik açıdan değil mental açıdan da üst seviyeye çıkaran Fatih Terim'e sosyal medyadan da büyük destek var. Sosyal medyadaki G.Saray taraftarı, "İşte gerçek İmparator" yorumları yaptı.
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