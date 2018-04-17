Bizi tutamazlar

Teknik Direktörümaçından sonra yaptığı açıklamada takım otobüsünde yabancı bir müzik dinlediklerini ve maçlara bu müzikle motive olduklarını söyledi. Herkesin merak ettiği şarkı ortaya çıktı. O şarkı,

ADETA KENDİNDEN GEÇİYORLAR

'Bizi tutamaz' anlamına gelen şarkıyla beraber takım otobüsünde futbolcular ve teknik ekip kendinden geçiyor. Hatta, Fatih Terim ve yardımcılarının da maça giderken çalan müzikle birlikte camlara vurduğu biliniyor.