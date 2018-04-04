Yılın takımı Beşiktaş, hocası Güneş

Okan Üniversitesi Spor Ödülleri töreni dün gerçekleştirildi. Öğrenciler tarafından yapılan oylamada Beşiktaş yılın takımı seçilirken, Siyah-Beyazlıların hocası Şenol Güneş ile Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Obradovic'e "Yılın Teknik Adamı Ödülü" verildi. Fotomaç Gazetesi'nden Raşit Ateş ise "Yılın Fotomuhabiri" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu. G.Saraylı Gomis, "Yılın Futbolcusu" Fırat Aydınus, "Yılın Hakemi" ödülüne layık görüldü.
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