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Yılın takımı , hocası Güneş

öğrencileri tarafından , 2017 yılının takımı, ise yılın hocası seçildi

Yılın takımı Beşiktaş, hocası Güneş
Okan Üniversitesi Spor Ödülleri töreni dün gerçekleştirildi. Öğrenciler tarafından yapılan oylamada Beşiktaş yılın takımı seçilirken, Siyah-Beyazlıların hocası Şenol Güneş ile Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Obradovic'e "Yılın Teknik Adamı Ödülü" verildi. Fotomaç Gazetesi'nden Raşit Ateş ise "Yılın Fotomuhabiri" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu. G.Saraylı , "Yılın Futbolcusu" , "Yılın Hakemi" ödülüne layık görüldü.
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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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