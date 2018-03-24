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Terim'in gözdesi Trezeguet

Sarı-Kırmızılı yönetim, bonservisi Anderlecht’te olan Trezeguet’nin transferi için kısa sürede resmi temaslara başlayacak

Terimin gözdesi Trezeguet
Yeni sezonun transfer planlamasına şimdiden başlayan Galatasaray'da flaş bir isim daha gündeme geldi... Sarı-Kırmızılılar, Kasımpaşa formasıyla çok başarılı bir performans sergileyen Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan yani bilinen adıyla Trezeguet'nin peşinde. Transfer için temaslara başlandı.

24 maçta 8 gol ve 4 asist
Sezon başında Kasımpaşa'nın Anderlecht'ten kiraladığı 24 yaşındaki kanat oyuncusu 24 maçta 8 gol atarken, 4 de asist yaptı. Fatih Terim'in Trezeguet'nin alınması çok istediği belirtiliyor.

YENİ RODRİGUES O OLACAK!
Terim'in birçok kulübü peşinden koşturan Rodrigues'in olası bir ayrılığı sonrası kadroda oluşacak boşluğu Mısırlı yıldızla doldurmak istediği belirtiliyor. Trezeguet de G.Saray'a çok sıcak bakıyor.

ÇOK SÜRATLİ VE ÇOK TEKNİK
2016 yılında Ahly takımından Anderlecht'e transfer olan Mısırlı futbolcu, Mouscron'da da kiralık oynamıştı. Her iki kanatta da görev yapan Trezeguet yüksek tekniği ve sürati ile ön plana çıkıyor.
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