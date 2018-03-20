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rekoru G.Saray’da

Bu sezon 35 bin a oynayan Aslan , son 5 yıllık ortalamada zirvede bulunuyor.

Taraftar rekoru G.Saray’da
Süper Lig'de son 5 yılın seyirci ortalamasında Galatasaray lider durumda. Bu sezon ortalama 35 bin taraftara oynayan Galatasaray, kalan maçlarda bu seriye devam ederse bu sezon lig şampiyonluğuna ulaşır mı bilinmez ama seyirci şampiyonluğuna ulaşacakmış gibi görünüyor.
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