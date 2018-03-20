Taraftar rekoru G.Saray’da

Süper Lig'de son 5 yılın seyirci ortalamasında Galatasaray lider durumda. Bu sezon ortalama 35 bin taraftara oynayan Galatasaray, kalan maçlarda bu seriye devam ederse bu sezon lig şampiyonluğuna ulaşır mı bilinmez ama seyirci şampiyonluğuna ulaşacakmış gibi görünüyor.