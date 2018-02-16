Valbuena ile başbaşa
Giuliano’yu Alanya’ya karşı riske etmeyecek Kocaman, Valbuena’ya “Her maça hazır olman beni mutlu ediyor” dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Alanya maçında yeteneklerini göster... Top kaybını en aza indir ve fazla riske girme" diye konuştu
VALBUENA SOLDA AATİF ORTADA
Oynamayı çok istemesine rağmen yedek kalan Valbuena'nın motivasyonunu kaybetmesini istemeyen Kocaman'ın Fransız yıldızı sol kanada çekip, Aatıf'ı 10 numarada oynatacak.
TECRÜBENE İHTİYACIMIZ VAR
Kocaman'ın Valbuena ile yaptığı görüşmede, "Senin her maça hazır olman beni mutlu ediyor. Çok iyi çalıştığını da biliyorum. Alanya maçında tecrübene ihtiyacımız var" dedi.
YETENEKLERİNİ GÖSTERMELİSİN
Tecrübeli çalıştırıcı, "Geçmiş haftalara göre daha iyi duruma geldiğini söyleyebilirim. Artık kritik maçlar oynuyoruz. Yeteneklerini gösterme vakti. Top kaybını bu maçta en aza indirmelisin" diye konuştu.
Etiketler: Mathieu Valbuena , Aykut Kocaman , Fenerbahçe
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Gazete
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