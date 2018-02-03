Dünyanın en güzel mesleği Galatasaray’da yedek kalecilik!
2010’da Galatasaray’da A takım kadrosuna alınan Eray İşcan 8 yılda sadece yediği hatalı gollerle gündeme geldi. Taraftarlar da 27 yaşındaki eldiven için, "Dünyanın en güzel mesleği Galatasaray'da yedek kalecilik" yorumunu yaptı
BU SEZON 1 MİLYON LİRA ALIYOR
Bu maçlarda kalesinde 19 da gol gören Eray'la son olarak 2014'te 4 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Bu sezon 1 milyon lira garanti ücret verilen Eray'ın 8 yıldaki toplam kazancı yaklaşık 5 milyon lira oldu.
SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR
Böylece 1 maçın maliyeti 277 bin liraya geldi. Fakat Eray 8 yılda sadece yediği hatalı gollerle gündeme geldi. Sosyal medyada "Dünyanın en güzel mesleği G.Saray'da yedek kalecilik" yorumları yapıldı.
Yarın Sivas deplasmanına çıkacak olan G.Saray'da kadro belirsizliği yaşanıyor... Şu an sadece Muslera, Mariano, Maicon, Feghouli, Rodrigues ve Gomis'in yeri garanti... Stoperde Serdar ve Denayer ikilisinden birisi oynayacak. Sol bekte ise Latovlevici favori ancak Nagatomo sürprizi gelebilir. Orta alanda Selçuk, Belhanda, Tolga ve Donk'tan ikisi oynayacak. Yasin ve Sinan arasında da büyük rekabet yaşanıyor.
BU FOTOĞRAF OLAY OLMUŞTU
Eray'ın tesislerde çektirdiği bu fotoğraf gündeme oturmuştu. Eray taraftarların büyük tepkisini toplamıştı.
Onur ÖZKAN
Etiketler: Eray İşcan , Galatasaray
- 03 Şubat 2018, Cumartesi
- Gazete
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