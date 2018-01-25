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#YellowFriday çılgınlığı

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz’in “Destek lafla olmaz, eylem sözle olmaz” sözleri üzerine taraftarlar kampanya başlattı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar yarın ’e akın edecek

#YellowFriday çılgınlığı
Galatasaray taraftarından muhteşem kampanya... Sarı-Kırmızılı kulübün Başkanı Mustafa Cengiz geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Destek lafla olmaz, eylem sözle olmaz" çağırısında bulunmuştu. taraftarı bu sözler üzerine adeta aşka geldi! Uzun süre konuşulacak bir kampanyaya imza attılar. Black Friday'den esinlenen Sarı-Kırmızılı taraftarlar, "Yellow Friday" kampanyası başlattı. Bu kampanyayla yarın GS Store'a akın edecek taraftarların satış rekorları kırması bekleniyor. Sportif AŞ. CEO'su olması beklenen Burak Elmas da bu kampanyaya destek verdiğini sosyal medyadan açıkladı.
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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