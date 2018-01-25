YellowFriday çılgınlığı

Galatasaray taraftarından muhteşem kampanya... Sarı-Kırmızılı kulübün Başkanı Mustafa Cengiz geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Destek lafla olmaz,eylem sözle olmaz" çağırısında bulunmuştu. Galatasaray taraftarı bu sözler üzerine adeta aşka geldi! Uzun süre konuşulacak bir kampanyaya imza attılar. Black Friday'den esinlenen Sarı-Kırmızılı taraftarlar, "Yellow Friday" kampanyası başlattı. Bu kampanyayla yarın GSStore'a akın edecek taraftarların satış rekorları kırması bekleniyor. Sportif AŞ.CEO'su olması beklenen BurakElmas da bu kampanyaya destek verdiğini sosyal medyadan açıkladı.
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