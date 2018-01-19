Ada'da Niasse için sıcak saatler

G.SARAY, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. İngiltere'de bulunan Sarı-Kırmızılı yöneticiler, Everton'da forma giyen Senegalli yıldız Oumar Niasse için pazarlıklarına devam ediyor...
RAPOR GEÇİLİYOR Galatasaray'ın, 27 yaşındaki kanat forvet Niasse için Everton'a 2 milyon Euro'luk kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi. Cimbom'un Oumar Niasse'ye ise 1.5 yıl için 4 milyon Euro teklif ettiği bildirildi. Sarı-Kırmızılı yöneticilerin Fatih Terim ile sürekli iletişim halinde oldukları ve transfer gelişmeleri hakkında rapor sundukları öğrenildi.
B PLANI DA VAR
Hafta sonuna kadar İngiliz ekibiyle pazarlıklarını sürdürecek Galatasaray Yönetimi çıkacak sonuca göre hareket edecek. Everton'ın en geç pazar gününe kadar Niasse ile kararını bildirmesi bekleniyor.
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