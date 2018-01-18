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Niasse harekatı

Kanat-forvet arayan Cimbom Cenk Tosun i sonrası gözden düşen ile görüşmelere start verdi...

Niasse harekatı
Ara çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdürmesine rağmen henüz beklenen adımları atamayan Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi... Teknik direktör Fatih Terim'in raporu sonrasınra kanat-forvet takviyesi için düğmeye basan Sarı-Kırmızılılar rotasını bir anda Ada'ya çevirdi.

HEDEF; 1.5 YIL KİRALAMAK
İngiltere'ye çıkarma yapan yöneticiler, Everton formasını giyen Oumar Niasse için girişimlere başladı. 'ın Everton'a satın alma opsiyonlu 1.5 yıllık kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.

CİMBOM'U İSTİYOR AMA...
Cenk Tosun'un transferi sonrası gözden düşen Niasse'nin Cimbom'a sıcak baktığı öğrenildi. Fakat 27 yaşındaki oyuncuya 6-7 kulübün daha transfer teklifi yaptığı gelen bilgiler arasında.

12 MAÇTA 7 GOLE KATKI YAPTI
Bu sezon Everton formasıyla Premier Lig'de 13 maça çıkan Niasse 5 gol ve 2 asistlik katkı yaptı. Terim'in birkaç bölgede birden kullanabileceği için yıldız futbolcuyu ısrarla istediği belirtiliyor.
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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