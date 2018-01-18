Niasse harekatı

HEDEF; 1.5 YIL KİRALAMAK
İngiltere'ye çıkarma yapan yöneticiler, Everton formasını giyen Oumar Niasse için girişimlere başladı. Galatasaray'ın Everton'a satın alma opsiyonlu 1.5 yıllık kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.
CİMBOM'U İSTİYOR AMA...
Cenk Tosun'un transferi sonrası gözden düşen Niasse'nin Cimbom'a sıcak baktığı öğrenildi. Fakat 27 yaşındaki oyuncuya 6-7 kulübün daha transfer teklifi yaptığı gelen bilgiler arasında.
12 MAÇTA 7 GOLE KATKI YAPTI
Bu sezon Everton formasıyla Premier Lig'de 13 maça çıkan Niasse 5 gol ve 2 asistlik katkı yaptı. Terim'in birkaç bölgede birden kullanabileceği için yıldız futbolcuyu ısrarla istediği belirtiliyor.
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