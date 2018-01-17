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Kıran kırana Tavares pazarlığı

Terim’in alınması için onay verdiği genç yıldızla ilgili pazarlıklar sürüyor. Kulüp ve futbolcuyla görüşmeleri Taffarel yürütüyor

Kıran kırana Tavares pazarlığı
Sol bek transferine kilitlenen Galatasaray'da tüm gözler Junior Tavares'e çevrilmiş durumda... Scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen genç Sambacı için pazarlıklar sürüyor. Brezilya basını, Fatih Terim'in alınması için onay verdiği Tavares konusunda yaşanan gelişmelere geniş yer veriyor.

​JORGE NİCOLA AÇIKLADI
Radio Bandeirantes'e konuşan gazeteci Jorge Nicola, Galatasaray'ın Sao Paulo'ya 1.5 milyon Euro'luk teklif yaptığını yazdı. Fakat Nicola'ya göre Sao Paulo 4 milyon Euro istiyor.

FARKA RAĞMEN BİTEBİLİR!
Brezilya basını aradaki farka rağmen transferin bitebileceğini düşünüyor. Buna neden olarak ise Tavares'in Avrupa'ya gitme hedefi ve Galatasaray'ın transferdeki istekli tavrı gösteriliyor.

TAFİ YOĞUN ÇABA HARCIYOR
Hem kulüp hem de futbolcuyla görüşmeleri Claudio Taffarel yürütüyor... Fatih Terim'le sürekli temas halinde olan Brezilyalı hoca, Tavares transferini bitirmek için yoğun bir çaba harcıyor.
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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