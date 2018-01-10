Galatasaray Niasse için Everton’a teklif yaptı

Fatih Terim'in raporu doğrultusunda forvet transferi için kolları sıvayan Galatasaray, Everton'da gözden çıkartılan Oumar Niasse için resmen devreye girdi. Terim'den de onay alınarak gerçekleştirilen transfer operasyonunda Everton ile masaya oturan sarı-kırmızılı idarecilerin, Everton'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldığı belirtiliyor. Everton'ın ilk tercisi ise Niasse'yi bonservisiyle birlikte satmak.
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