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’ta sorun çıkarsa yeni hedef Meling

sol bek arayışlarında ’ı ilk sıraya aldı. Ancak bu oyuncuda sorun çıkma ihtimali göz önüne alınarak Rosenborg’lu Meling’e teklif götürüldü. Görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi

Asamoah’ta sorun çıkarsa yeni hedef Meling
Galatasaray sol bek arayışlarında Asamoah'ı listenin ilk sırasına almasına rağmen sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Teknik Direktör Fatih Terim'in direktifiyle ilk etapta tüm mesaisini sol bek transferi yapmaya harcayan Galatasaray'ın 'ta bir sorun yaşama ihtimalini hesaba katarak Rosenborg'tan Birger Meling'e teklif götürdüğü gelen bilgiler arasında.

​PERFORMANSI İYİ
23 yaşındaki Norveçli oyuncu Birger Meling, geçen sezon Stabaek'ten Rosenborg'a transfer oldu. 1,73'lük hücumcu bek, yaptığı kanat bindirmeleri ile öne çıkan bir oyuncu olarak göze çarparken performansıyla göz dolduruyor.

HÜCUM YÖNÜ GÜÇLÜ
Meling savunma oyuncusu olmasına rağmen hücumcu bir özelliğe sahip. Bu nedenle büyük beğeni topluyor.
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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