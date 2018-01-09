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Kararını ver artık juve

Cimbom, İtalyanlar’ın için perşembe gününe kadar karar vermesini istiyor

Kararını ver artık juve
G.Saray, sol bek transferi için geri sayıma geçti. Sarı-Kırmızılı Yönetim, Juventus'a Ganalı sol kanat oyuncusu Kwadwo Asamoah için 2 milyon Euro'luk teklifte bulunmuştu.

YEDEĞİ EVRA
Ancak bir türlü nihai kararını veremeyen İtalyan kulübü, Galatasaray yöneticilerini kızdırdı. Transfer ile ilgilenen Şükrü Hanedar'ın İtalyan ekibinin yöneticilerine, "Bize perşembe gününe kadar dönüş yapın" dediği öğrenildi. Cimbom, Asamoah transferinde olumsuz bir gelişme yaşaması halinde prensip olarak anlaştığı Fransız sol
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