Kararını ver artık juve

G.Saray, sol bek transferi için geri sayıma geçti. Sarı-Kırmızılı Yönetim, Juventus'aGanalı sol kanat oyuncusuKwadwo Asamoah için 2milyon Euro'luk teklifte bulunmuştu.
YEDEĞİ EVRA
Ancak bir türlü nihai kararını veremeyen İtalyan kulübü, Galatasaray yöneticilerini kızdırdı. Transfer ile ilgilenen Şükrü Hanedar'ın İtalyan ekibinin yöneticilerine, "Bize perşembe gününe kadar dönüş yapın" dediği öğrenildi. Cimbom, Asamoah transferinde olumsuz bir gelişme yaşaması halinde prensip olarak anlaştığı Fransız sol
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