Seri galibiyetlerle devam edeceğiz!

Fenerbahçe'nin Rus savunma oyuncusu RomanNeustaedter, sezon başındaki uyum sürecini atlattıktan sonra sergiledikleri iyi performansı ikinci yarıda da sürdürmek istediklerini söyledi. Neustadter, "Son dönemde 5 maç üst üste kazandık. Bunun devam etmesini umuyoruz. İyi ve sert antrenmanlar yapıyoruz. Harika şartlar var. Ligin ikinci yarısına hazır olabilmek için iyi bir şekilde çalışmaya ihtiyacımız var" dedi. Başarılı stoper, çok koşan bir takım haline geldiklerini de söyledi.
VAGNERLOVE'I DURDURMAK ZOR Süper Lig'de kaliteli forvetlerin olduğunu söyleyen Neustadter, "Alanyaspor'lu Love'ı durdurmak zor. Ama bizim maçta iyi gününde değildi. Ya da biz iyi iş çıkardık" dedi.
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