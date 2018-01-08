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Seri galibiyetlerle devam edeceğiz!

kampında konuşan , “Sert antrenmanlar yapıyoruz. 5 maç üst üste kazanmıştık. 2. yarıda da seri galibiyetler alacağız” dedi

Seri galibiyetlerle devam edeceğiz!
Fenerbahçe'nin Rus savunma oyuncusu Roman Neustaedter, sezon başındaki uyum sürecini atlattıktan sonra sergiledikleri iyi performansı ikinci yarıda da sürdürmek istediklerini söyledi. Neustadter, "Son dönemde 5 maç üst üste kazandık. Bunun devam etmesini umuyoruz. İyi ve sert antrenmanlar yapıyoruz. Harika şartlar var. Ligin ikinci yarısına hazır olabilmek için iyi bir şekilde çalışmaya ihtiyacımız var" dedi. Başarılı stoper, çok koşan bir takım haline geldiklerini de söyledi.

VAGNER LOVE'I DURDURMAK ZOR
Süper Lig'de kaliteli forvetlerin olduğunu söyleyen , "Alanyaspor'lu Love'ı durdurmak zor. Ama bizim maçta iyi gününde değildi. Ya da biz iyi iş çıkardık" dedi.
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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