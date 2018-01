Avcı: “Arda ve Başakşehir için ortak menfaat neyse, oturup konuşulur”

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı , Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Avcı, Arda Turan 'ın transfer olacağı iddialarıyla ilgili olarak, "Arda ve Başakşehir için ortak menfaat neyse oturup konuşulur" ifadelerini kullandı.Son 1 haftadır Arda Turan'ın Başakşehir'e transfer olacağı iddialarıyla ilgili olarak soruları yanıtlayan Avcı, "Takım oyun gücünü ve kalitesini geliştirerek devam ediyor. Hocalarla yaptığımız toplantıda bunları daha iyi hale nasıl getireceğimizi konuştuk. Kadromuzda her mevki için 2 tane kaliteli oyuncu var. Arda Turan 1 haftadır her gün transferiyle ilgili konuşulan bir isim. 2003 yılından bu yana, futbol içinde adeta beraber büyüdüğümüz, ailemizin bir ismi. Türkiye'de başlayıp Atletico'da zirve yapıp Barcelona gibi dünyanın en önemli kulübüne giden bir isim. Yılbaşından önce kendisiyle konuştuk ve yeni yılımı kutladı. Başakşehir ve Arda Turan için ortak menfaat neyse bunlar konuşulur ancak şu anda böyle bir şey yok. Arda, Atletico'ya giderken de, Barcelona'ya giderken de fikir alışverişi yapmıştır. Böyle bir durum olursa oturur konuşuruz. Arda Turan büyük oyuncu. Arda konsantre olduğu zaman çok önemli senaryolar ve oyunlar ortaya çıkartabilir. Bunu her yerde kanıtladı. Barcelona'da da kanıtladı. Onun için hayırlısı neyse o olsun" açıklamasında bulundu.Sezonun ikinci yarısında takım olarak önemli hedeflerinin olduğunu söyleyen Abdullah Avcı, "Arda liderliğin önüne geçti galiba gündemde olduğu için. Geçen yıl da lider kapattık, bu sene de lider kapattık. 1,5 senede oynanan bütün maçlarda en fazla puan alan takımız. Oyun kalitesi de gelişerek devam ediyor. Bunun zorlukları da var. İlk yarıya oranla daha az maç oynayacağız ancak futbolculardan daha fazla fedakarlık isteyeceğim. Her maça kazanma konsantrasyonuyla çıkmak istiyoruz. Umarım bunun karşılığını sene sonunda alırız. Böyle bir hedef koyduk. Geçen sene bizim için tecrübe oldu. Bunu da en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.