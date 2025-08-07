Son Dakika
Başkan Erdoğan'dan şehit aileleri ve gazilere Terörsüz Türkiye mektubu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit aileleri ve gazilere devam eden Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir mektup gönderdi. Sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve süfli girişimlere yer verilmediğini bundan sonra da verilmeyeceğini belirten Başkan Erdoğan, "Şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit aileleri ve gazilere devam eden Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir mektup gönderdi.

ŞEHİT AİLELERİMİZİ VE GAZİLERİMİZİ İNCİTECEK HİÇBİR ADIM ATILMAMIŞTIR VE ATILMAYACAKTIR
Sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve süfli girişimlere yer verilmediğini bundan sonra da verilmeyeceğini belirten Başkan Erdoğan, "Şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzez edecek, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine mektup

İşte Başkan Erdoğan'ın şehit aileleri ve gazilere gönderdiği mektup:

Kıymetli kardeşim,
Sizi ve ailenizin her bir ferdini en kalbî duygularımla selamlıyorum.

Peygamberlikten sonraki en şerefli makama erişen aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yâd ediyorum. Şühedâ yurdu bu toprakların her karışı, şehit ve gazilerimizin kanlarıyla yoğrulmuştur. Bugün semalarımızda Ezân-ı Muhammedîler huşû ile yankılanıyorsa; ay yıldızlı al bayrağımız göklerde gururla dalgalanıyorsa; 86 milyon vatandaşımız huzur ve emniyet içinde yaşıyorsa; bunda en büyük pay, hiç şüphesiz, şehit ve gazilerimizindir.

Onların emanetlerine sahip çıkmak, devletimizin en temel vazifesidir. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ülkemizde, sınırlarımızda ve bölgemizde terörün her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele ettik. Bu uğurda binlerce canımızı şehit verdik; binlerce kardeşimiz gazilikle müşerref oldu; trilyonlarca dolar kaynağımızdan sarf-ı nazar ettik; ancak şehit ve gazilerimizin uğruna kanlarını akıttıkları mukaddes ve muazzez değerlere leke sürdürmedik.

Başkan Erdoğan şehit aileleriyle iftar programında bir araya gelmişti (12 Mart 2024/AA)Başkan Erdoğan şehit aileleriyle iftar programında bir araya gelmişti (12 Mart 2024/AA)

Şimdi ise milletimizle birlikte Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru yürüyor; ülkemizi yarım asırlık bir musibetten ebediyen kurtaracak "Terörsüz Türkiye"yi inşa ediyoruz.

Şundan emin olmanızı hassaten rica ve istirham ediyorum:
Bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve süfli girişimlere yer verilmemiştir, bundan sonra da verilmeyecektir. Şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır.

Terörsüz Türkiye ve ardından terörsüz bölge hedeflerimize sâlimen vâsıl olduğumuzda önümüzde yepyeni bir sayfa açılacak; bin yıllık kardeşliğimiz yepyeni bir merhaleye ulaşacak; aramıza ekilen nifak tohumları sonsuza kadar sökülüp atılacaktır. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun, diyorum.

Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyor; gazilerimize hayırlı ve bereketli ömürler diliyorum. Şehit ve gazilerimizi yetiştiren anne ve babalarımızın o mübarek ellerinden; şehitlerimizin emaneti olan sevgili evlatlarımızın gözlerinden öpüyorum.

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

