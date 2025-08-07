Medyascope'ta CIA destekli toplumu ifsad projesi! Berrin Sönmez "hutbe" bahanesiyle başörtüsünü çıkardı | Sicili kabarık dili zehirli

"Haya Allah'ın emri fıtratın gereği" başlıklı hutbe Allah'ın emir ve yasaklarını hatırlattı, toplumun ve ailenin ahlaki normlarına dikkat çekti.
ABD ve CIA destekli kurumların fonuyla 5. kol aparatlığı yapan, CHP'den para İBB'den finansman alan Medyascope ise zaman ayarlı mezhepçi bir provokasyona kalkıştı.
Medyascope yazarı Berrin Sönmez Nur Suresi'nin 30 ve 31. ayetlerinin yer aldığı hutbeye "Selefi-sünni kalıplar" deyip "başörtüsü dayatması var" algısı işlemeye kalktı.
"Başörtüsü zorunluluğu getirilmesi ihtimaline karşı şimdiden başımı açıyorum" dedi.
Takvim.com.tr, gelişmeyi 3 Ağustos'ta "BAŞÖRTÜSÜ ZULÜMDEN KURTULUYOR" manşetiyle okurlarına aktardı. Maksatlı fitneye dikkatleri çekti.
BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇIKARDI
Hutbeyi bahane edip açılacağını söyleyen Berrin Sönmez, başörtüsünü çıkardı. Son zamanlarda feminizmi maske olarak kullananların toplumu ve gelecek nesilleri ifsad etme emelleri de açığa çıkmış oldu.
CIA DESTEKLİ TOPLUMU İFSAD PROJESİ
CIA bağlantılarıyla bilinen Medyascope'un imtiyaz sahibi Ruşen Çakır'dan Berrin Sönmez'e destek gecikmedi. Sönmez, açıldıktan sonra ilk görüntülü röportajını da Medyascope'a verdi.
"Başörtümü aldım, Diyanet'in ve iktidarın ayakları altına attım" diyerek toplumun sinir uçlarıyla oynamayı hedefledi. "Türkiye İranlaşacak" algısı işlemeye kalktı.
Mütedeyyin kesimi temsil etmeyen bu eylem, mütedeyyin kesime mal edilmeye kalkıldı.
Oysa Berrin Sönmez'in etkisi sönük provokasyonuna kendi mahallesi, CHP medyası, hadis ve ayet inkarcısı sözümona ilahiyatçılar ve marjinal gruplardan başka destek veren olmadı.
Berrin Sönmez'in bugün başörtüsünü çıkarmasını geçmişteki eylem ve söylemleriyle karşılaştırınca tablo daha net ortaya çıktı.
PEYGAMBERİMİZE HAKARET EDEN LEMAN'A ARKA ÇIKTI
Sönmez, Peygamber Efendimize hakaret eden zelil karikatürü kaleme alan Leman'a arka çıkıp "Bu arada bir karikatür dergisi çıkıp İNSANLIK dedi. Ne büyük suç ama…" ifadelerini kullanmıştı. Halk Tv ekranlarında skandal açıklama! 'İçki haram değildir'
SKANDAL FETVA: "İÇKİ HARAM DEĞİL"
2021 yılında CHP yandaşı Halk TV'de alkollü içkilerin haram olmadığını iddia edip "İçki öteden beri haram derler. Kur'an'da haram olarak geçmez. Herkes, her şeye haram demeye çok meraklı. Bugün Diyanet de aynı şeyi yapıyor" demişti.