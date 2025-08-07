Son Dakika
Medyascope'ta CIA destekli toplumu ifsad projesi! Berrin Sönmez "hutbe" bahanesiyle başörtüsünü çıkardı | Sicili kabarık dili zehirli

CIA destekli kurumların fonladığı Medyascope'a yazan Berrin Sönmez, "Haya Allah'ın emri fıtratın gereği" başlıklı hutbede Allah'ın emir ve yasaklarını hatırlatan, toplumun ve ailenin ahlaki normlarını savunan satırları bahane edip başörtüsünü çıkardı. "Başörtümü aldım, Diyanet’in ve iktidarın ayakları altına attım" diyen Sönmez, toplumun sinir uçlarıyla oynama kalktı. Mütedeyyin kesimi temsil etmeyen bu eylem, mütedeyyin kesime mal edilmeye çalışıldı. Oysa etkisi sönük provokasyona hadis ve ayet inkarcılarından başka destek veren olmadı. Öte yandan bugün başörtüsünü çıkaran Sönmez'in geçmişteki eylem ve söylemlerine bakılınca tablo daha net ortaya çıktı.

"Haya Allah'ın emri fıtratın gereği" başlıklı hutbe Allah'ın emir ve yasaklarını hatırlattı, toplumun ve ailenin ahlaki normlarına dikkat çekti.

ABD ve CIA destekli kurumların fonuyla 5. kol aparatlığı yapan, CHP'den para İBB'den finansman alan Medyascope ise zaman ayarlı mezhepçi bir provokasyona kalkıştı.

Medyascope yazarı Berrin Sönmez Nur Suresi'nin 30 ve 31. ayetlerinin yer aldığı hutbeye "Selefi-sünni kalıplar" deyip "başörtüsü dayatması var" algısı işlemeye kalktı.
"Başörtüsü zorunluluğu getirilmesi ihtimaline karşı şimdiden başımı açıyorum" dedi.



"Başörtüsü zorunluluğu getirilmesi ihtimaline karşı şimdiden başımı açıyorum" dedi.

Takvim.com.tr, gelişmeyi 3 Ağustos'ta "BAŞÖRTÜSÜ ZULÜMDEN KURTULUYOR" manşetiyle okurlarına aktardı. Maksatlı fitneye dikkatleri çekti.



BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇIKARDI

Hutbeyi bahane edip açılacağını söyleyen Berrin Sönmez, başörtüsünü çıkardı. Son zamanlarda feminizmi maske olarak kullananların toplumu ve gelecek nesilleri ifsad etme emelleri de açığa çıkmış oldu.

CIA DESTEKLİ TOPLUMU İFSAD PROJESİ

CIA bağlantılarıyla bilinen Medyascope'un imtiyaz sahibi Ruşen Çakır'dan Berrin Sönmez'e destek gecikmedi. Sönmez, açıldıktan sonra ilk görüntülü röportajını da Medyascope'a verdi.

"Başörtümü aldım, Diyanet'in ve iktidarın ayakları altına attım" diyerek toplumun sinir uçlarıyla oynamayı hedefledi. "Türkiye İranlaşacak" algısı işlemeye kalktı.

Mütedeyyin kesimi temsil etmeyen bu eylem, mütedeyyin kesime mal edilmeye kalkıldı.

Oysa Berrin Sönmez'in etkisi sönük provokasyonuna kendi mahallesi, CHP medyası, hadis ve ayet inkarcısı sözümona ilahiyatçılar ve marjinal gruplardan başka destek veren olmadı.

Berrin Sönmez'in bugün başörtüsünü çıkarmasını geçmişteki eylem ve söylemleriyle karşılaştırınca tablo daha net ortaya çıktı.
Berrin Sönmez yakın zamanda Peygamberimize hakaret eden Leman'a arka çıkmıştı




PEYGAMBERİMİZE HAKARET EDEN LEMAN'A ARKA ÇIKTI

Sönmez, Peygamber Efendimize hakaret eden zelil karikatürü kaleme alan Leman'a arka çıkıp "Bu arada bir karikatür dergisi çıkıp İNSANLIK dedi. Ne büyük suç ama…" ifadelerini kullanmıştı. Halk Tv ekranlarında skandal açıklama! 'İçki haram değildir'



SKANDAL FETVA: "İÇKİ HARAM DEĞİL"

2021 yılında CHP yandaşı Halk TV'de alkollü içkilerin haram olmadığını iddia edip "İçki öteden beri haram derler. Kur'an'da haram olarak geçmez. Herkes, her şeye haram demeye çok meraklı. Bugün Diyanet de aynı şeyi yapıyor" demişti.
LGBT sapkınlığına açıktan destek veren Sönmez, İslam'ı kötüledi

LGBT'YE AÇIKTAN DESTEK VERİP İSLAM'I KÖTÜLEDİ

Berrin Sönmez, küresel sapkınlık projesi LGBT'ye de açıktan veriyor. Sönmez bir yazısında "LGBTİ+ aktivizmiyle barışamayan İslam değil ataerki. Müslümanlar bugün Katolik kilisesinin orta çağında… Yerli milli dini hem de…" satırlarına yer vermiş, büyük tepki çekmişti.

