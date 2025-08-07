Kayıp iş insanı hem denizden hem havadan aranıyor! Marmara Denizi’nde kaybolmuştu | Tanker mi çarptı

İş insanı Halit Yukay , 4 Ağustos'ta saat 15.10'da Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere kendisine ait 'Graywolf' isimli tekneyle denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarıyla Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipler tekneye ulaşmaya çalışırken, 5 Ağustos'ta saat 14.30 sıralarında Balıkesir 'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan ticari gemiden deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbarı yapıldı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, verilen koordinata gitti. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsurla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yarı batık tekneye dalış timi de dalış yaptı. Ancak aramalardan sonuç alınamadı.

Ekiplerin incelemesinde, parçalanmış teknenin motor seri numarasının, Yukay'ın teknesiyle eşleştiği belirtildi. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin dalış gerçekleştirdiği teknenin su altı görüntülerinde parçalandığı görülürken, arama çalışmalarını Marmara Adası 'nda takip eden Yukay ailesinin, oğullarıyla en son denize açıldığı zaman görüştüğü öğrenildi. Baba Can Yukay, "O gün saat 17.00'den sonra cep telefonu sinyali kesildi. Kendisine bir daha ulaşamadık. Denize düştüğü için cep telefonu sinyali kesilmiş olabilir" dedi.

YALOVA'DAN TEKNESİYLE AYRILDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI



Olayla ilgili Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Yalova'nın Altınova ilçesinde yat tersanesi ve şirketi bulunan, mühendis ve baş tasarımcı olarak yat üretimi yapan Halit Yukay'ın, Yalova'dan Bozcaada'ya hareket ettiği anlar da ortaya çıktı. Görüntüde, Halit Yukay'ın teknesiyle limandan ayrıldığı görüldü.

Teknesi parçalanmış bulundu! Yalova'dan Yunanistan'a açılan Halit Yukay kayboldu

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR



Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "04 Ağustos 2025 tarihinde Marmara Adası açıklarında meydana gelen tekne kazasında kaybolan Halit Yukay isimli şahsı arama çalışması Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 uçak, 1 helikopter, 2 dalış timi ve 6 yüzer emin ile devam etmektedir" dedi.