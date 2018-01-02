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’e İngiliz kancası

İngiliz TalkSport radyosu Tolga’ya ’un talip olduğunu duyurdu

Tolga Zengin’e İngiliz kancası
Beşiktaş'a İngiltere'den bir sürpriz teklif daha geldi. İngiliz TalkSport radyosu bir süredir Diego Lopez'in peşinde olan West Brom'un bu kez de Tolga Zengin'i istediğini iddia etti. İngiliz kulübünün yetkililerinin Beşiktaş'ın Leipzig ile oynadığı maçta Tolga'yı izlediği ve hayran kaldığı vurgulandı. West Brom'un kısa süre içinde Tolga için Beşiktaş'a resmi bir teklif yapacağı da ifade edildi.
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