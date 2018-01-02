Tolga Zengin’e İngiliz kancası

Beşiktaş'a İngiltere'den bir sürpriz teklif daha geldi. İngiliz TalkSport radyosu bir süredir DiegoLopez'in peşinde olan WestBrom'un bu kez de TolgaZengin'i istediğini iddia etti. İngiliz kulübünün yetkililerinin Beşiktaş'ın Leipzig ile oynadığı maçta Tolga'yı izlediği ve hayran kaldığı vurgulandı. West Brom'un kısa süre içinde Tolga için Beşiktaş'a resmi bir teklif yapacağı da ifade edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.