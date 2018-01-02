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250 milyonluk cenkaver

ile 3,5 yıllık sözleşme imzalayacak vergiler dahil olmak üzere golcü yıldıza 135 milyon TL ödeyecek. ise bu transferden 115 milyon TL kazanacak

250 milyonluk cenkaver
Cenk Tosun'un Everton'a transfer olması artık an meselesi. İngiliz kulübü Beşiktaş'ın golcü yıldızı için servet akıtacak. Golcü oyuncuyla 3,5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Everton, Cenk için vergilerle birlikte yıllık 8,5 milyon Euro, 3.5 yıl için de 29 milyon 750 bin Euro ödeyecek. Bir başka deyişle İngiliz futbolunun köklü takımı Cenk için 3,5 yıl toplam 135 milyon TL ödeyecek. Bu paranın dışında Everton, Beşiktaş'a da ciddi bir meblağ verecek. Siyah- Beyazlı kulüp Cenk Tosun'un bonservisi için 'dan 25 milyon Euro (115 milyon TL) alacak.

BONUSLAR DA VAR
Böylece Cenk Tosun Everton'a toplam 250 milyon TL'ye mal olacak. İngiliz kulübü ayrıca bu rakamın dışında Beşiktaş'a hatırı sayılır bir bonus ödeyecek. Cenk'in attığı her gol ve Everton'ın alacağı iyi bir dereceden bile Beşiktaş para alacak. Ayrıca Cenk'in bir sonraki satışından da Siyah-Beyazlılar'ın hatırı sayılır bir para alacağı öğrenildi.

EŞİYLE BİRLİKTE TATİL YAPIYOR
Everton'a imza atacak olan bunun için İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunuyor. Eşiyle birlikte burada tatil de yapan golcü yıldız 'ın Everton'la anlaşıldığını duyurmasından itibaren 3,5 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak.

​ALLARDYCE: BEKLEMEDEYİZ
Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, Cenk Tosun hakkında. "Cenk 'i transfer etmek için her şeyi yaptık. Şimdi beklemek zorundayız, 24 saat içinde netlik kazanacak." dedi.
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