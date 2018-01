250 milyonluk cenkaver

BONUSLAR

'un'a transfer olması artık an meselesi.kulübü'ın golcü yıldızı için servet akıtacak.oyuncuylayıllık sözleşme imzalayacak olaniçin vergilerle birlikte yıllıkyıl için deödeyecek. Bir başka deyişle İngiliz futbolunun köklü takımıiçinyıl toplamödeyecek. Bu paranın dışındaa da ciddi bir meblağ verecek.kulüp'un bonservisi için Everton 'dan 25 milyon Euro (115 milyon TL) alacak.Böylece'a toplam'ye mal olacak.kulübü ayrıca bu rakamın dışındaa hatırı sayılır bir bonus ödeyecek.'in attığı her gol veın alacağı iyi bir dereceden bilepara alacak. Ayrıca'in bir sonraki satışından da'ın hatırı sayılır bir para alacağı öğrenildi.Everton'a imza atacak olan Cenk Tosun bunun için İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunuyor. Eşiyle birlikte burada tatil de yapan golcü yıldız Beşiktaş 'ın Everton'la anlaşıldığını duyurmasından itibaren 3,5 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak.Teknik Direktörü Sam Allardyce, Cenk Tosun hakkında. "Cenk 'i transfer etmek için her şeyi yaptık. Şimdi beklemek zorundayız, 24 saat içinde netlik kazanacak." dedi.