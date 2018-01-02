250 milyonluk cenkaver

BONUSLAR DA VAR
Böylece Cenk Tosun Everton'a toplam 250 milyon TL'ye mal olacak. İngiliz kulübü ayrıca bu rakamın dışında Beşiktaş'a hatırı sayılır bir bonus ödeyecek. Cenk'in attığı her gol ve Everton'ın alacağı iyi bir dereceden bile Beşiktaş para alacak. Ayrıca Cenk'in bir sonraki satışından da Siyah-Beyazlılar'ın hatırı sayılır bir para alacağı öğrenildi.
EŞİYLE BİRLİKTE TATİL YAPIYOR
Everton'a imza atacak olan Cenk Tosun bunun için İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunuyor. Eşiyle birlikte burada tatil de yapan golcü yıldız Beşiktaş'ın Everton'la anlaşıldığını duyurmasından itibaren 3,5 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak.
ALLARDYCE: BEKLEMEDEYİZ
Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, Cenk Tosun hakkında. "Cenk 'i transfer etmek için her şeyi yaptık. Şimdi beklemek zorundayız, 24 saat içinde netlik kazanacak." dedi.
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