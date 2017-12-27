 ;
Yol Durumu
  1. Yarsuvat sürprizi
  2. Bir yere gitmiyorum

3 Transfer is'terim'

, Tudor’un ardından Terim’in de sol bekte gözdesi durumunda. İmparator yabancı kontenjanı nedeniyle Hakan Çalhanoğlu ve Emre Mor’un ismini de yöneticilere verdi

3 Transfer isterim
Göreve gelir gelmez devre arası takıma 2-3 takviye yapılacağının mesajını çok net bir şekilde veren Fatih Terim düğmeye bastı. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray yönetimine transferle ilgili ilk raporunu sundu. İmparator'un savunmanın soluna, orta alana ve kanat bölgesine transfer istediği öğrenildi.

ERGÜN, JUVE İLE GÖRÜŞECEK
Sezon başında Tudor'un gözdesi olan ve uzun süre transferi için uğraşılan Kwadwo Asamoah, Terim'in de sol bekte ilk alternatifi durumunda. Cenk Ergün, Juventus ile görüşmelere hız verecek.

MİLLİ FUTBOLCULAR LİSTEDE
Yabancı kontenjınandaki sıkıntı nedeniyle Fatih Terim'in diğer eksik bölgelere yerli oyuncu istediği belirtiliyor. Hakan Çalhanoğlu ve Emre Mor'un tecrübeli hocanın listesinde yer aldığı öğrenildi.

KAAN SÜRPRİZİ DE OLABİLİR
İki milli futbolcunun kiralanması için kulüpleri Milan ve Celta Vigo ile masaya oturulacak. 'in Milli Takım'dan öğrencisi olan Kaan Ayhan'ın da transfer gündemine girebileceği öne sürülüyor.

DONK-EMRAH YOLCU, TARIK YÜZDE 50
Fatih terim bir yandan ara transfer için çalışmalara başlarken, bir yandan da takımdan gönderilecek isimleri belirliyor. Tecrübeli hoca Donk ve Emrah'ın biletini kesti. Tarık'a son bir şans daha verilecek.
Etiketler: ,
  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar