3 Transfer is'terim'

ERGÜN, JUVE İLE GÖRÜŞECEK
Sezon başında Tudor'un gözdesi olan ve uzun süre transferi için uğraşılan Kwadwo Asamoah, Terim'in de sol bekte ilk alternatifi durumunda. Cenk Ergün, Juventus ile görüşmelere hız verecek.
MİLLİ FUTBOLCULAR LİSTEDE
Yabancı kontenjınandaki sıkıntı nedeniyle Fatih Terim'in diğer eksik bölgelere yerli oyuncu istediği belirtiliyor. Hakan Çalhanoğlu ve Emre Mor'un tecrübeli hocanın listesinde yer aldığı öğrenildi.
KAAN SÜRPRİZİ DE OLABİLİR
İki milli futbolcunun kiralanması için kulüpleri Milan ve Celta Vigo ile masaya oturulacak. Fatih Terim'in Milli Takım'dan öğrencisi olan Kaan Ayhan'ın da transfer gündemine girebileceği öne sürülüyor.
DONK-EMRAH YOLCU, TARIK YÜZDE 50
Fatih terim bir yandan ara transfer için çalışmalara başlarken, bir yandan da takımdan gönderilecek isimleri belirliyor. Tecrübeli hoca Donk ve Emrah'ın biletini kesti. Tarık'a son bir şans daha verilecek.
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