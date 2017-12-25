Herkesten özür diliyorum

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Konya deplasmanında yaptığı hatalı geri pasıyla takımının geri düşmesine neden olan Mauricio Isla, maçın ardından takım arkadaşlarından özür diledi.
DENGEM BOZULDU
Şili'li savunma oyuncusu, "Pası verirken dengemi kontrol edemedim. Hepinizden özür diliyorum" dedi. Takım arkadaşları da Isla'ya moral vererek, "Futbolun içinde bunlar var" dediler.
- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Gazete
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