SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler SGK Haberleri

Ve ortaya çıktı: Emekli maaşı 12.500 TL, 15.000 TL, 17.000 TL ve 20.000 TL arasında olan emekliye Ağustos ödemesi geldi

Yeni düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 12.500 TL’ye yükseltildi. Ancak emekliler, bu artışı yeterli bulmayarak promosyon ödemeleriyle ek gelir elde etmenin yollarını araştırmaya başladı. Promosyon fırsatlarından nasıl yararlanabileceğiniz ve ek gelir imkanlarına dair tüm detaylar haberimizde.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 11:50 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 11:50
Ve ortaya çıktı: Emekli maaşı 12.500 TL, 15.000 TL, 17.000 TL ve 20.000 TL arasında olan emekliye Ağustos ödemesi geldi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

En düşük emekli maaşının 12.500 TL'ye çıkarılması, birçok emekli için sevindirici oldu. Ancak, artışı yetersiz bulan emekliler, promosyon ödemeleriyle gelirlerini artırmanın yollarını arıyor. Emekli maaşınıza ek gelir sağlamanın yöntemleri ve promosyon fırsatlarıyla ilgili ayrıntılar haberimizde sizleri bekliyor.

Temmuz ayı itibarıyla SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yapılan zamlar netleşti ve en düşük emekli maaşı 12.500 TL'ye yükseltildi. Ancak emekliler bu artışı yetersiz buldukları için promosyon ödemeleriyle ek gelir imkanlarını araştırmaya başladı.

Emeklilik fonlarından SSK, BağKur ve Emekli Sandığı'na bağlı vatandaşların maaşları, Temmuz'daki enflasyon verilerinin ardından artış gördü. Minimum emekli maaşı 10.000 TL'den 12.500 TL'ye çıktı. Ancak bu artış, birçok emekli tarafından yetersiz bulunduğundan, daha fazla mali destek sağlayabilecek promosyon ödemeleri konusunda detaylı bilgi edinme süreci başladı.

Emekli maaşlarına yapılan zamların ardından, bankaların sunduğu promosyon teklifleri emekliler için önemli bir ek gelir kaynağı haline geldi. Her bir bankanın sunduğu farklı promosyon fırsatları, emeklilerin tercihlerine göre ek kazanç elde etmelerini sağlıyor. Bu avantajlardan yararlanmak için emeklilerin, maaşlarını taşımayı düşündükleri bankaların sunduğu promosyon detaylarını incelemeleri ve kendileri için en uygun seçeneği tercih etmeleri gerekiyor.

Banka Promosyonları ve Detayları

Birçok banka, emekli maaşını kendi bünyesine taşıyan müşterilere cazip promosyon ödemeleri sunuyor. İşte öne çıkan teklifler:

ING Promosyonları

ING Bankası, emekli maaşını kendisine taşıyanlara toplamda 18.000 TL'ye varan promosyon sunuyor. Bu teklif, emeklilerin maaşlarını ING'ye taşıyarak ek gelir elde etmelerini sağlıyor.

İş Bankası Promosyonları

İş Bankası, emekli maaşını kendisine taşıyanlara 12.000 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor. Bu fırsat, İş Bankası'nı tercih eden emekliler için cazip bir ek kazanç anlamına geliyor.

Yapı Kredi Promosyonları

Yapı Kredi, "Şimdiki Emekliler Bir Başka" sloganıyla 18.000 TL'ye varan promosyon imkanı sağlıyor. Yapı Kredi'yi tercih eden emekliler, maaşlarını taşıyarak bu avantajdan yararlanabilirler.

Garanti BBVA Promosyonları

Garanti BBVA, maaşını kendisine taşıyan emeklilere 15.000 TL'ye varan promosyon sunuyor. Bu teklif, emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyanlar için ek gelir fırsatı yaratıyor.

Denizbank Promosyonları

Denizbank, emekli maaşını kendisine taşıyan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon teklif ediyor. Denizbank'ın bu cazip promosyonu, emekliler için önemli bir ek gelir kaynağı olabilir.

Albaraka Türk Promosyonları

Albaraka Türk, emekli maaşını kendisine taşıyanlara 16.000 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor. Bu promosyon, Albaraka Türk'ü tercih eden emekliler için ek bir gelir sağlıyor.

Emekli maaşı promosyonu, bankaların emeklilere sunduğu ek bir ödeme ya da teşvik türüdür. Bu promosyon, emekli maaşını belirli bir banka üzerinden alan emeklilere, bankanın belirlediği süre boyunca maaşlarını o bankadan almaları karşılığında ödenir. Peki, bu promosyonlardan nasıl yararlanılır?

Promosyon Tekliflerini İnceleyin

Öncelikle, bankaların emeklilere sunduğu promosyon tekliflerini incelemek gerekir. Her banka farklı tutarlarda ve koşullarda promosyonlar sunabilir. Bankaların internet siteleri, şubeleri ve müşteri hizmetleri aracılığıyla bu bilgileri edinebilirsiniz.

Banka Seçimi ve Koşulları

Promosyon tekliflerini inceledikten sonra, ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize en uygun bankayı seçmelisiniz. Bankaların promosyon koşulları arasında belirli bir süre boyunca (genellikle 3 yıl) maaşınızı o bankadan almayı taahhüt etmeniz gerekebilir. Ayrıca, bazı bankalar ek şartlar koyabilir, örneğin kredi kartı ya da otomatik ödeme talimatı vermenizi isteyebilirler.

Başvuru Süreci

Promosyon almak için seçtiğiniz bankaya başvurmanız gerekmektedir. Başvuruyu, bankanın şubesine giderek, müşteri hizmetlerini arayarak ya da bankanın internet bankacılığı üzerinden yapabilirsiniz. Başvurunuz sırasında, T.C. kimlik numaranız ve emekli maaş bilginiz gibi bilgileri sağlamanız gerekecektir.

Emekli Maaşının Taşınması

Başvurunuz kabul edildikten sonra, emekli maaşınızın yeni bankaya taşınması işlemi yapılır. Bu işlem genellikle birkaç gün içinde tamamlanır. Eski bankanızdan maaş taşınması için herhangi bir kesinti ya da masraf talep edilmez.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ankara - Şam hattında yeni dönem! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler mesajı verdi: Suriye ile mutabık bir yerde... | F-16’larda son durum
Kılıçdaroğlu tüzük kurultayı öncesi nabız yokluyor! Adaylık için irade beyanı | CHP’nin ağır topu TAKVİM’de uyardı: Tehlikeyi gör Özgür Özel
Vakıf Katılım Bankası
Emeklilere indirim üstüne indirim! PTT’den yüzde 50, THY’den yüzde 15, sosyal tesislerde yüzde 15, sinema biletlerine yüzde 30 indirim
Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan Lille maçı kararı! İlk 11 yine değişiyor
Ankara’da kritik gün! AK Parti MYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki konular...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı: Vergide sistem değişiyor! Gelir İdaresi Başkanlığı harekete geçti
ABD Türk elektrik mühendisi Gökhan Gün’ü konuşuyor! Çok gizli belgeleri sızdırdı Meksika’ya giderken yakalandı
Jose Mourinho’dan onay çıktı! Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye
Emekli maaşını artıran 8 formül! Yüksek aylık almak için neler yapılacak? Emekli maaşı nasıl hesaplanacak?
Etiyopya ve Somali krizi bitirmek için Türkiye’ye başvurdu! Başkan Erdoğan’dan gerilimi bitirin talimatı
CANLI TAKİP | İran top atışı tatbikatına başladı: ABD’den Tahran’a uçuş yasağı! İsrail psikolojik savaşa yeniliyor: 3 gün sonra sürpriz saldırı
ABD’den kirli plan! Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya ’Başkanlığı bırak bize sığın’ teklifi: İade etmeme garantisi
Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Arda Güler’den olumlu referans
Zaporijya Nükleer Güç Santrali’nden dumanlar yükseldi! Kim yaptı? Rusya mı Ukrayna mı?
SON DAKİKA