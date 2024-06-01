SGK listeyi AZ ÖNCE duyurdu! Bu hastalıkları geçirene saniyesinde emekli maaşı bağlanıyor!

Multipl skleroz (MS) Serebral palsi Felç Uzuv kayıpları Demans Görme kaybı Bu hastalıklar, kişinin günlük yaşam aktivitelerini önemli ölçüde sınırlar ve çalışma kapasitesini düşürür. Malulen emeklilik, bu durumlar göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.

Malulen Emeklilik İçin Gereken Şartlar Malulen emeklilik hakkının kazanılabilmesi için yerine getirilmesi gereken bazı yasal şartlar şunlardır: Sigortalı Çalışma Süresi: Çalışanın en az 10 yıl sigortalı olarak çalışmış olması gerekmektedir. Prim Ödeme Gün Sayısı: Sigortalının en az 1800 gün prim ödemiş olması şarttır.

Malullük Durumunun Zamanlaması: Malullük durumu, sigortalının işe başladığı tarihten sonra meydana gelmelidir. Maluliyet Raporu: Çalışanın maluliyet durumu, yetkili sağlık kuruluşları tarafından verilen bir maluliyet raporu ile resmi olarak belgelenmelidir. Güç Kaybı Oranı: Maluliyet raporunda, çalışanın en az %60 oranında güç kaybı yaşadığının belirtilmiş olması gerekmektedir. Malulen emeklilik süreci, bu şartların tamamının karşılanması halinde başlatılabilir. İşlem, ilgili sosyal güvenlik kurumuna yapılacak resmi başvuru ile gerçekleştirilir ve tüm belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde sunulması gerekmektedir.

Bu bilgiler, sigortalı bireylerin geleceğini planlamaları ve olası bir sağlık problemi durumunda haklarını bilerek hareket etmeleri açısından büyük önem taşır. Malulen emeklilik, zorlu sağlık koşulları altında bireylere maddi güvence ve destek sunar. Haziran 2024 itibariyle malulen emeklilik için gereken şartlar, malul sayılmaya sebep olacak sağlık koşulları ve iş göremezlik durumu gibi faktörlere bağlıdır. Türkiye'de malulen emeklilik, genellikle kişinin çalışma gücünü %60 veya daha fazla kaybetmiş olması ve bu durumun sürekli bir sağlık problemi nedeniyle oluşmuş olması gerektiğini belirtir. İşte malulen emeklilik sürecine dair birkaç temel bilgi: