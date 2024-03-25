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Emeklilik yaşı 8 yıl erkene alındı! SGK müjdeyi verdi! Milyonlarca kişi artık...

Türkiye'de emeklilik süreci, yaş şartlarının güncellenmesiyle bir kez daha yeniden şekilleniyor. Son olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan duyuru, milyonlarca kişi için sevindirici gelişmelere kapı aralıyor. Emekli olmak için gün sayan vatandaşlar için gelen haber, emeklilik yaşının 8 yıl erkene alınmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 13:02 Güncelleme 25 Mart 2024, 13:02
Emeklilik yaşı 8 yıl erkene alındı! SGK müjdeyi verdi! Milyonlarca kişi artık...

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Emeklilik süreci, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan son duyurularla bir kez daha gündemde. Vatandaşlar, emeklilik için gün sayarken, SGK'nın açıkladığı müjdeli haberlerle birlikte ne zaman emekli olabileceklerini merakla bekliyorlar. Ancak, prim gün ödeme ve sigortalı çalışma şartlarını yerine getiren bazı vatandaşlar, yaş şartlarından dolayı emekli olamıyorlar.

8 Yıl Erken Nasıl Emekli Olunur?

Bazı meslek grupları erken emeklilik hakkına sahip olabiliyor. Bu meslekleri, hayatının belli döneminde seçmiş ama erken emeklilik hakkı olduğunu bilmeyen binlerce vatandaş var.

SGK tarafından belirlenen bu listedeki işçiler, 46, 47, 48, 49, 50 yaşında emekli olabiliyor. Emekli olarak artık çalışmak istemeyen vatandaşlar da bu haktan yararlanmak istiyor.

ERKEN EMEKLİ OLABİLMEK İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKLİ?

Türkiye'de erken emekli olunabilen 45 ayrı meslek gurubu bulunmakta.

Bu meslek gruplarının kişiyi yıpratması ve yorması nedeniyle daha erken emeklilik söz konusu olmakta.

Yapılan bu düzenleme sayesinde yorucu ve daha zor olan işçilere karşı pozitif bir ayrımcılık konusu. Bu ayrımcılığın olması günümüz şartlarında oldukça gerekli bir durum. Bu iş yerlerinden erken emekli olmak isteyen kişilerin de tamamlaması gereken şartlar bulunuyor.

Bunlardan birisi prim gün sayısı, çalışma süresinde maden işçilerinin 1800, diğer işçilerin ise 3600 gün fiili hizmet süresi kapsamında çalışması gerekiyor.

HANGİ MESLEKLERDE ÇALIŞANLAR ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI ELDE EDER?
Madencilik ve yeraltı işleri,

Cıva üretimi işleri,

Demir ve Çelik fabrikaları,

Asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler,

Sahil Güvenlik Komutanlığı,

Radyoaktif işlerde,

Türk Silahlı Kuvvetleri,

Emniyet-Polis-Mit çalışanları,

Ceza infaz kurumlarında çalışanlar,

Basın ve gazetecilik işleri,

TRT'de haber hizmetinde çalışanlar,

TBMM yasama organı üyeleri,

Cumhurbaşkanlığı yardımcıları ve bakanlar,

Kurşun ve arsenik işleri,

Su altında çalışmayı gerektiren işler,

Alüminyüm fabrikaları,

Döküm fabrikaları,

Çimento fabrikaları,

Cam fabrika ve atölyeleri

Kok fabrikaları

Termik santraller

İtfaiye ve yangın söndürme işleri

İhtiyat pilotları

Diş tabibi

EczacıTabipHemşire

Ebe

Hastabakıcı hemşireler

Toplum sağlığı teknisyeni

KADINLARDA ERKEN EMEKLİLİKLE KAÇ ÇOCUK OLMALI?

Türkiye'de emeklilik için üç şart bulunuyor. Bu şartlardan birisi işe giriş tarihine göre belli bir yaşa gelmek, diğeri belli bir prim ödemek ve ilk sigorta olunan tarihten sonra kadınlar için 20 erkekler için 25 yılın geçmesi. SSK kapsamındaki bu emeklilik şartları 9 Eylül 1999'dan sonra değişikliğe uğradı ve yıl şartı ortadan kalktı.

KADINLARDA ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

Hiç çalışmamış ev hanımlarının erken emekli olabilmesi için bir şart var o da isteğe bağlı sigorta. İsteğe bağlı sigorta primi prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın % 32'sidir. Bunun % 20'si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, % 12'si genel sağlık sigortası primidir.

İsteğe bağlı sigortada bir detay var. Bu şekilde ödenen primler Bağ kur kapsamında değerlendiriliyor. Önceleri SSK kapsamında değerlendirilen isteğe bağlı sigorta 1 Ekim 2008'den sonra Bağ-Kur kapsamına alındı.

SADECE 25 YIL EVLİ KALMAK YETERLİ DEĞİL!

Sosyal medyada dolaşan 25 yıl evli kalana erken emeklilik gibi bilgilere inanmamak gerekiyor. Zira çalışmadan emekli olabilmek için bile prim ödemek gerekiyor. Bu yüzden sadece ev kadını olduğu için birisinin emekli olması mümkün olmuyor.

İsteğe bağlı sigorta primi ödeyenler kısmi yaştan emekli olmak için az 5 bin 400 gün yani 15 yıl primi tamamlamak zorunda. Bununla da bitmiyor. Yaş şartı kadınlarda 61 olarak belirleniyor. Tam emeklilik için ise 9 bin gün yani 25 yıl prim ödemek durumundasınız. Bu kez yaş şartı ise kadınlarda 60.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ev hanımlarının sigorta primlerinin bir kısmının devlet tarafından ödeneceği bilgisinin detaylarının seçim sonrası belli olması bekleniyor.

Hizmetler Birleştirilebilir

Çalışan kişilerin emeklilik durumları hesaplanırken tüm hizmetleri hesaba katılmaktadır. Ancak bunun için hizmet birleştirmesi adı verilen sistemin uygulanması gerekmektedir. Kurumlar arasındaki çalışmalar belli yöntemler ışığında birleştirilmekte, emekli olunacak olan kurum buna karar vermektedir. Bir birey çalışma hayatı içinde Emekli Sandığı'na, Bağ-Kur ve SSK'ya tabi olarak çalışabilmektedir.

Bireyin tüm kurumlarda sigortalı olarak geçirmiş olduğu günler prim gününü oluşturmakta ve prim gününün artmasını sağlamaktadır. Ayrıca bu birleştirmeye erkekler için askerlik borçlanması, kadınlar içinse doğum borçlanması eklenebilmekte ve gün sayısı artırılabilmektedir, geçmiş dönemlerde 16 ay veya 12 ay askerlik yapan bireyler için askerlik borçlanması prim gününün daha erken doldurulmasına katkı sağlamaktadır, yine kadınlar içinde doğum borçlanmaları daha erken emekliliğin önünü açmaktadır.

Çalışılan günlerin tamamının birleştirilmesi ile çalışan kişinin sigortalılık süresi ve prim günü ortaya çıkarılmakta, emeklilik için kalan prim günü ve sigortalılık süresi tespit edilebilmektedir.

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