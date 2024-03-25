Emeklilik yaşı 8 yıl erkene alındı! SGK müjdeyi verdi! Milyonlarca kişi artık...

Yapılan bu düzenleme sayesinde yorucu ve daha zor olan işçilere karşı pozitif bir ayrımcılık konusu. Bu ayrımcılığın olması günümüz şartlarında oldukça gerekli bir durum. Bu iş yerlerinden erken emekli olmak isteyen kişilerin de tamamlaması gereken şartlar bulunuyor.

Türkiye'de emeklilik için üç şart bulunuyor. Bu şartlardan birisi işe giriş tarihine göre belli bir yaşa gelmek, diğeri belli bir prim ödemek ve ilk sigorta olunan tarihten sonra kadınlar için 20 erkekler için 25 yılın geçmesi. SSK kapsamındaki bu emeklilik şartları 9 Eylül 1999'dan sonra değişikliğe uğradı ve yıl şartı ortadan kalktı.

KADINLARDA ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

Hiç çalışmamış ev hanımlarının erken emekli olabilmesi için bir şart var o da isteğe bağlı sigorta. İsteğe bağlı sigorta primi prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın % 32'sidir. Bunun % 20'si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, % 12'si genel sağlık sigortası primidir.

İsteğe bağlı sigortada bir detay var. Bu şekilde ödenen primler Bağ kur kapsamında değerlendiriliyor. Önceleri SSK kapsamında değerlendirilen isteğe bağlı sigorta 1 Ekim 2008'den sonra Bağ-Kur kapsamına alındı.

SADECE 25 YIL EVLİ KALMAK YETERLİ DEĞİL!

Sosyal medyada dolaşan 25 yıl evli kalana erken emeklilik gibi bilgilere inanmamak gerekiyor. Zira çalışmadan emekli olabilmek için bile prim ödemek gerekiyor. Bu yüzden sadece ev kadını olduğu için birisinin emekli olması mümkün olmuyor.

İsteğe bağlı sigorta primi ödeyenler kısmi yaştan emekli olmak için az 5 bin 400 gün yani 15 yıl primi tamamlamak zorunda. Bununla da bitmiyor. Yaş şartı kadınlarda 61 olarak belirleniyor. Tam emeklilik için ise 9 bin gün yani 25 yıl prim ödemek durumundasınız. Bu kez yaş şartı ise kadınlarda 60.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ev hanımlarının sigorta primlerinin bir kısmının devlet tarafından ödeneceği bilgisinin detaylarının seçim sonrası belli olması bekleniyor.