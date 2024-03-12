SGK’dan emeklilik bekleyenlere yeni karar; %3 oranında... Prim borcu olana 2 haftalık süre verildi!

PRİM ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU 2024? ESNAFLIK YAPANLAR Esnaf Bağ- Kur primleri en düşük 6 bin 900 lira 86 kuruş, en çok 51 bin 756 lira 52 kuruş oldu. Primini düzenli ödeyenler için ise en düşük tutar 5 puanlık avantaj ile 5 bin 900 lira 74 kuruş olarak uygulanacak. En alt tutardan ödeme yapan esnafın aylık avantajı bin lira 12 kuruş olacak.





ÇALIŞMAYANLAR

Çalışmayanlar ya da eksik primi olanların her ay kendi primlerini ödeyerek yararlanabildiği isteğe bağlı sigortada tutarlar değişti. En düşük prim 6 bin 400 lira 80 kuruş oldu. Bu yıl hayata geçmesi beklenen düzenlemeyle ev kadınlarının isteğe bağlı primlerinin 3'te 1'ini devlet ödeyecek. Bu durumda bu tutarın 2 bin 133 lira 60 kuruşunu devlet yatıracak. Ev kadınları aylık 6 bin 400 lira yerine 4 bin 267 lira 20 kuruş prim ödeyerek emekli olabilecek.





EVDE ÜRETENLER

Kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunanlar ile evde üretim yaparak esnaf muaflığından yararlanan kadınların ödeyeceği isteğe bağlı sigorta primi de aylık 6 bin 400 lira 80 kuruşa yükseldi.

EV İŞLERİNDE ÇALIŞANLAR

Ev hizmetlerinde ayda 10 gün işçi çalıştıranlar en az 2 bin 500 lira 31 kuruş, 30 gün işçi çalıştıranlar da 7 bin 500 lira 94 kuruş sigorta primi ödeyecek. Ancak, primlerini düzenli ödeyenlere 5 puanlık indirim uygulanıyor. Böylece 10 gün için 2 bin 500 lira yerine 2 bin 166 lira 94 kuruş, 30 gün için 7 bin 500 lira yerine 6 bin 500 lira 81 kuruş prim ödemek mümkün olacak. Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az işçi çalıştıranlar sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödüyor. Bunların ödeyecekleri prim tutarı günlük 13,34 lira oldu. Ev hizmetlerinde aynı işveren yanında ayda 10 günden az çalışanlar isterlerse kendi primlerini ödeyebiliyor. Bunların ödeyecekleri prim tutarı aylık 6 bin 500 lira 81 kuruş olacak.